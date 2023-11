Maserati, svelata una MC20 da urlo: rivista in tutti i suoi dettagli

La Maserati MC20 è una supercar sul mercato da diversi anni, ed oggi vi parleremo di un tuning unico. Ecco le sue forme.

Il mondo delle supercar è amato da tutti coloro che sono vicini alle quattro ruote, ed in tal senso, la Maserati produce gioielle da decenni. La casa del Tridente sta lavorando a tanti nuovi modelli, ed oggi vi parleremo di una spaventosa elaborazione, che ha portato la potenza di una vettura già di per sé eccezionale ad aumentare e non poco.

La Maserati ha presentato qualche anno fa la MC20, ed è proprio lei l’oggetto di questo tuning. Il marchio di Modena ha sfoggiato un gioiello da oltre 600 cavalli, ma vi assicuriamo che non sono nulla rispetto a quanto ottenuto dopo questa elaborazione. La MC20 assume le forme di una vera e propria auto da corsa dalle performance spaziali.

Maserati, ecco come si rivoluziona la MC20

Le supercar sono le auto più prestazionali presenti sulla faccia della terra, ed è per questo che attraggono coloro che si occupano di tuning. Infatti, è così possibile aumentare ancor di più la loro potenza, ed è ciò che è successo alla Maserati MC20 Cielo, un bolide che è stato presentato nel 2020 e che ha raccolto l’eredità della MC12, vettura che dominò il mondiale FIA GT.

Poco dopo il lancio della MC20 tradizionale, è stata lanciata la versione Cielo, ovvero spider, con delle linee a dir poco estreme. Ad occuparsi del tuning sono stati gli esperti di Mansory, che amano le supercar italiane ed hanno dimostrato, in tante occasioni, di poterne migliorare le loro performance con aggiornamenti aerodinamici e motoristici notevoli.

Il motore V6 biturbo da 3 litri è stato potenziato, con la Maserati MC20 Cielo che arriva a toccare i 720 cavalli di potenza massima ed 850 Nm di coppia. L’aumento è netto rispetto alla versione base, che si fermava a 630 cavalli e 730 Nm di coppia. Dunque, le prestazioni ne guadagnano in maniera evidente.

La velocità massima tocca i 330 km/h ed accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi. Come anticipato, le modifiche hanno portato ad un netto cambiamento anche sul fronte del design, con tanti componenti in fibra di carbonio che sono stati aggiunti. Essi possono essere anche personalizzati, magari aggiungendo un cofano anteriore totalmente realizzato in fibra di carbonio.

Il tuning riguarda anche la versione coupè, sulla quale è previsto un cofano del tutto nuovo, con l’obiettivo di preservare e migliorare il raffreddamento del motore, cosa che permette di mantenere delle prestazioni molto elevate. Nuovissimi anche i cerchi Mansory, che danno quel tocco di sportività in più.

Il tutto porta ad un vero e proprio capolavoro, di cui potete farvi un’idea nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, nel quale è possibile dare un’occhiata alle modifiche apportate alle due versioni. Almeno per ora, non è stato comunicato quello che è il prezzo di questo pazzesco gioiello, le cui forme hanno stregato gli appassionati. Se siete amanti del tuning e delle supercar, questa è un’occasione da non farvi sfuggire.