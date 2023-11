L’inverno “blocca” la Tesla: la scena surreale che fa il giro del web

Oggi vi parleremo di un problema curioso che ha colpito una Tesla, che sta facendo discutere il web. Cosa è accaduto.

Il marchio Tesla è in un momento fatto da tanti alti e bassi, con vendite che non hanno un andamento regolare. Dopo un primo semestre di 2023 da record, nel periodo compreso tra luglio e settembre c’è stato un calo netto di immatricolazioni, anche se la compagnia di Elon Musk resta la regina assoluta sul fronte delle auto ad emissioni zero.

Pensate che il SUV Model Y è l’auto più venduta in Europa ed una delle più vendute al mondo, mentre la Model 3 detta legge sul fronte delle vendite in Italia. Dunque, i risultati sono soddisfacenti nel confronto con la concorrenza, ma gli investitori non sono del tutto soddisfatti, come dimostra anche il netto calo che c’è stato in borsa.

Inoltre, la Tesla sta affrontando varie difficoltà con il pick-up Cybertruck, che è costato una quantità enorme di denaro in fase di produzione, ben di più rispetto a quanto si immaginava prima che nascesse. Nelle ultime ore, si è parlato di un altro serio problema, che riguarda un cliente che ha postato tutto sul web.

Tesla, guardate cosa accade con il freddo

Al giorno d’oggi, i social network dominano la scena, e basta davvero un attimo per rendere virale qualcosa. Questo è il caso di quanto riportato su Facebook dalla pagina “Unilad“, dove viene mostrata una Tesla che non riesce ad aprirsi a causa del gelo piazzatosi sulla maniglia delle porte.

In sostanza, il guidatore si è lamentato del fatto che la portiere fosse del tutto inaccessibile, ed ha dovuto faticare e non poco per riuscire ad entrare nella sua Tesla. Nel video qui postato, avrete la possibilità di farvi un’idea di ciò che è accaduto, con una grande scia di commenti sui social che hanno fatto discutere.