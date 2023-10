Audi, c’è l’addio più doloroso: è finita una lunga epoca

L’Audi ha appena comunicato una decisione che di certo non farà piacere ai fan, ma che era nell’aria. Ecco cosa accadrà.

In questi giorni si parla moltissimo del marchio Audi, soprattutto dal punto di vista del motorsport. Infatti, la casa dei quattro anelli non pare così certa di entrare in F1, nonostante l’annuncio ufficiale sia già avvenuto oltre un anno fa, con il progetto che, pur essendo ancora in fase embrionale, è già partito.

Alcune voci in arrivo dalla Francia parlano infatti di una possibile sostituzione della casa di Ingolstadt con la Porsche, a causa di un cambiamento di vedute del nuovo CEO, non troppo affezionato all’idea di entrare in F1. Si tratterebbe di una decisione drastica e clamorosa, con la Porsche che andrebbe così a rappresentare il gruppo Volkswagen nella massima formula. La casa dei quattro anelli, nel corso di questi mesi, ha preso duramente posizione “contro” il motorsport, ritirandosi praticamente da tutte le categorie.

Inoltre, l’Audi realizzerà solo auto elettriche a partire dal 2026, tranne che per una piccola eccezione che sa di contentino. Nel frattempo, i fan devono prepararsi a dire addio ad una denominazione che ha fatto la storia di questo marchio, e che presto dovrà cedere il passo ad un altro nome. Nel 2024, con il debutto del nuovo modello, la dicitura A4 non sarà più presente nella gamma.

Audi, ecco cosa accadrà nel futuro ad un’auto

Per chi non lo sapesse, l’Audi ha preso una forte decisione, e la A4 del 2024 si chiamerà in realtà A5. Si tratterà della sesta ed ultima generazione di questo modello dotata del motore termico, come una sorta di commiato ad un modello che è forse il più rappresentativo in assoluto di quelli realizzati dalla casa dei quattro anelli.

Si tratterà di una versione, quella che arriverà il prossimo anno, che resterà fedele ai suoi principi, con un mix di eleganza e sportività che è sempre stata la sua forza. La versione RS sarà quella che diventerà ibrida, ed ovviamente parliamo di quella più sportiva e prestazionale, mentre vengono confermate le versioni Avant.

L’Audi ha fatto sapere che per le versioni più pepate, ovvero le RS, in futuro verrà mantenuto il motore termico, mentre tutte le altre diventeranno elettriche. Si tratta sicuramente di una notizia positiva per chi ama le prestazioni ed il sound del motore termico, e sarà interessante vedere per quanto durerà questa possibilità.