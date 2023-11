Cosa significa il simbolo della Hyundai? Ecco cosa c’è dietro

La Hyundai è una delle case che stanno facendo meglio nel recente periodo, ed oggi vi parleremo del suo curioso logo.

Di certo, per il mercato delle quattro ruote quello attuale non è il momento migliore in assoluto, ma ci sono comunque alcuni marchi che si difendono al meglio. Tra di loro rientra la Hyundai che è in continua crescita, con ottimi risultati che fa segnare soprattutto lontano dalla patria, ovvero la Corea del Sud, dove comunque i dati sono positivi.

Con quasi 4 milioni di auto vendute in tutto il mondo, la casa coreana ha fatto segnare dei grossi passi in avanti nel 2022 rispetto all’anno precedente, in un’annata che è stata molto negativa quasi per tutti. Del suo gruppo fa parte anche la Kia che è una delle 10 marche che vende più auto al mondo, un altro risultato di rilievo.

Nella giornata di oggi, vi parleremo di una curiosità davvero interessante, che è quella che riguarda il significato del logo della Hyundai. Infatti, la parole ha un significato ben preciso, ma anche la lettera H stilizzata ne ha uno molto interessante. Andiamo a vedere a ciò che ci stiamo riferendo.

Hyundai, ecco il significato dietro il suo logo

Secondo quanto riportato da “Autopin Moto“, il nome della Hyundai significa modernità in coreano, mentre la lettera H, ovviamente stilizzata, indica due persone, ovvero la casa ed il cliente, che si stringono la mano. Come detto, questo marchio è in grande forma, e punta molto sull’Europa per il suo futuro.

Oltre a ciò, c’è sempre da ricordare la grande importanza dell’elettrico, sul quale questo costruttore ha investito molto. La Hyundai è uno dei marchi asiatici che maggiormente sta facendo bene nel settore automotive, per una parte del mondo che, pur essendo arrivata dopo in questo settore, ora lo vuole dominare.