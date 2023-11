Leclerc difende la Ferrari: dopo la Sprint Race le parole che non ti aspetti

Charles Leclerc ha chiuso al quinto posto la Sprint Race di San Paolo, rimontando su Hamilton nel finale. Ecco le sue parole.

La Sprint Race del Gran Premio di San Paolo è stata dominata dalla Red Bull di Max Verstappen, che ha battuto un’ottima McLaren, seconda con Lando Norris. Ben lontana la Ferrari, solo quinta con Charles Leclerc, con 28” di ritardo dal campione del mondo. Si tratta di un gap enorme, considerando che la “garetta” del sabato era lunga solamente 24 giri, un terzo rispetto al GP di domenica.

La gara di Charles è stata segnata dalla scelta di non montare l’ultima Soft nuova in qualifica, che lo ha costretto a partire dal settimo posto. Tuttavia, nella prima parte della corsa è del tutto mancato il passo sulle gomme morbide, anche per via di una continua gestione che gli veniva imposta dal muretto.

La Ferrari aveva seri problemi di temperature, con Xavi Marco, l’ingegnere di pista di Leclerc, che gli ha chiesto di fare molto management e lift and coast, facendo salire i tempi sul giro. Nel finale, Charles ha sfruttato il crollo della Mercedes di Lewis Hamilton, salvando il salvabile con il quinto posto.

Leclerc, ecco le sue parole dopo la Sprint Race

Al termine della Sprint Race, Charles Leclerc ha ammesso l’inferiorità tecnica della Ferrari ma ne ha difeso la scelta strategica, affermando di poter sperare in un buon risultato. Inoltre, il monegasco ha detto che il passo non è stato così negativo ai microfoni di “SKY Sport F1“.

Ecco le sue parole: “Mi aspettavo qualcosa in più rispetto ai competitor, ma comunque non è andato male. La Red Bull e la McLaren sono lontane, soprattutto la McLaren ha fatto un grande step in avanti. Ormai è nettamente più veloce di noi su tutte le piste in gara, su quello dovremo trovare qualcosa che al momento non abbiamo“.

Leclerc ha ammesso che nella prima parte di gara ha dovuto guidare in maniera molto controllata: “Abbiamo fatto fatica nella prima parte di gara, c’era tanto saving da dover fare per il motore, con le temperature e tutto il resto. Domani partiremo davanti, speriamo che questo ci aiuterà. Il feeling tutto sommato non era male, sapevo che sarebbe stata una gara molto lunga, dovevo gestire molto inizialmente ed ho potuto spingere molto di più alla fine“.

Il monegasco ha difeso la scelta delle qualifiche, nelle quali ha deciso di risparmiare un set di gomme Soft da usare in gara: “Se ci siamo pentiti di aver risparmiato una Soft nuova? Se guardiamo la gara di Yuki, che aveva la Soft nuova, andava come noi ed era molto veloce, quindi questo mi fa essere molto ottimista per il momento in cui la monteremo noi. Sono fiducioso, bisognerà stare molto attenti a ciò che faremo. Ovviamente, non possiamo pensare di vincere, ma il target del week-end è di battere le Mercedes, oggi forse potevamo fare meglio con una gomma Soft in qualifica nuova, ma di solo una posizione. Quindi, abbiamo fatto la scelta giusta secondo me“.