Verstappen è il più forte di sempre in F1? L’ex boss sconvolge tutti

Max Verstappen continua a demolire tutti i record, ed ora è arrivata una dichiarazione notevole da parte dell’ex capo della F1.

Il Gran Premio del Messico ci ha dato un’ulteriore prova della grandezza e della superiorità di Max Verstappen, il quale ha vinto dopo essere scattato dal terzo posto. Sappiamo quanto la Red Bull sia superiore ai rivali, ma è nelle fasi in cui tutti sono alla pari che lui fa la differenza, come ci ha dimostrato la partenza in cui ha sverniciato i due della Ferrari, ancora tutt’altro che perfetti nei momenti in cui più conta.

L’olandese, che si trovava in terza piazza, non ha preso la scia, ma ha bruciato i due rivali nello scatto, infilandosi subito in mezzo a Charles Leclerc e Carlos Sainz e riuscendo ad approcciare per primo in Curva 1. Sergio Perez ha avuto a propria volta un ottimo scatto, ma si è confermato non all’altezza del compagno di squadra, stringendo troppo alla prima staccata ed innescando la collisione con Leclerc che lo ha costretto al ritiro.

Insomma, Verstappen è superiore a tutti in questo momento, e l’impressione è che solamente un Lewis Hamilton, su una monoposto di alto livello, possa dargli battaglia. Il sette volte campione del mondo cova il sogno di una vendetta dopo Abu Dhabi 2021, ma per ora gli manca ancora la vettura adatta a contrastare l’olandese.

Con la vittoria in Messico, Super Max ha messo a referto il record di più successi in una sola stagione, toccando quota 16, migliorando il vecchio primato che proprio lui aveva fatto segnare lo scorso anno. Contro uno così c’è poco da fare, e gli elogi si sprecano per il campione del mondo.

Verstappen, Ecclestone gela i grandi del passato

La vittoria di Città del Messico ha permesso a Max Verstappen di eguagliare le 51 vittorie in carriera di Alain Prost, il che significa che è ora al quarto posto di tutti i tempi. Entro la fine della stagione potrebbe superare anche Sebastian Vettel, che lo precede di sole due lunghezze.

Davanti ci sono soltanto Lewis Hamilton e Michael Schumacher, il primo con 103 affermazioni ed il secondo con 91. Si tratta di un gap ancora importante, ma il figlio di Jos ha solo 26 anni ed un passo da forsennato, ed andando avanti così potrebbe riprendere le due leggende in poco tempo.

Dopo la vittoria dell’orange in Messico, Bernie Ecclestone ha usato parole importanti per il tre volte campione del mondo. Intervistato da “Viaplay“, l’ex patron della F1 ha affermato che Super Max è il più forte di sempre, giudicandolo superiore anche al suo idolo, ovvero lo stesso Prost.

Ecco le sue parole: “Penso che Verstappen sia il più grande pilota che la F1 abbia mai visto. Inoltre, è anche un bravo ragazzo, penso sia un dato di fatto constatare che sia il migliore in assoluto. Ho sempre pensato che Prost fosse il migliore di sempre, perché ai suoi tempi si doveva guidare senza aiuti, ma Max è superiore a chiunque altro“.