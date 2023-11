Lamborghini, il SUV ibrido è da brividi e fa discutere tutto il web

La Lamborghini ha portato al debutto un vero e proprio missile, che è sceso in pista su una pista mitica. Tutto sulla vettura.

Il marchio Lamborghini ha deciso di spingere e non poco sul discorso legato alle auto ibride, con il 2023 che è stato l’anno del debutto di una grande novità. Dopo l’addio alla spettacolare Aventador, ha fatto il suo esordio la Revuelto, ovvero la prima Plug-In Hybrid della storia della casa di Sant’Agata Bolognese.

Tutti sono rimasti stregati dalle sue forme, anche se va detto che il peso di ben quasi 1.800 kg non è certo un dato eccezionale per una supercar. Tuttavia, ben sappiamo che le batterie di questa tipologia di vetture hanno un peso molto elevato, e da questo punto di vista servirà molto sviluppo e ricerca per cercare di rendere questa auto più leggere.

Nel frattempo, la Lamborghini ha presentato anche la Lanzador, ovvero una Concept Car full electric, che tra pochi anni arriverà come auto di serie. Inoltre, tanto per ribadire l’importanza dei SUV nella storia di questo marchio, ha appena fatto il proprio debutto un vero e proprio mostro della strada, da tutti i punti di vista.

Lamborghini, esordio assoluto per la Urus ibrida

Da tanto tempo si parla della nascita della Lamborghini Urus ibrida, ed oggi abbiamo finalmente l’ufficialità. Sul canale YouTube “CarSpyMedia” è infatti apparso un video che mostra la versione Plug-In Hybrid del SUV, che nacque, nella sua prima versione, nel 2018, e che è stato un enorme successo sul fronte delle vendite.

Come si può intravedere nel bel mezzo della livrea camouflage, sono presenti i famosi sticker che avvertono del rischio di alta tensione, a conferma del fatto che si tratta di una PHEV. Il motore di base è un V8 biturbo, abbinato ad un motore elettrico che viene posto all’interno della campana del cambio automatico.

Al momento, non ci sono dati troppo specifici, ma pare che sia quasi ufficiale il fatto di avere una potenza di gran lunga superiore ad una delle sue cugine, vale a dire la PorscheCayenne Turbo E-Hybrid, con la quale condivide la piattaforma MLB Evo, che crea dei veri e propri mostri di potenza.

Per quello che ne sappiamo, la Lamborghini Urus ibrida avrà una potenza massima di circa 830 cavalli, o anche qualcosa in più. In termini di autonomia in elettrico non si sa ancora nulla, ma presto verranno diramati dettagli ulteriori. Non ci sono dubbi sul fatto che è un vero e proprio missile.