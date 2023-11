Valentino Rossi, la decisione ufficiale fa impazzire i tifosi: “Abbiamo in programma di…”

La carriera di Valentino Rossi è un continuo crescendo di novità, ed ora c’è un annuncio che fa sognare tutti i tifosi.

La stagione di Valentino Rossi è stata molto positiva, e si è conclusa, almeno per ciò che riguarda le gare, lo scorso ottobre a Zandvoort, con un bel podio conquistato nella tappa finale del Fanatec GT World Challenge. C’è da dire che il “Dottore” ha fatto un grande passo in avanti correndo con la BMW M4 GT3 del team WRT, ottenendo due belle vittorie, che hanno messo in mostra un grande potenziale anche sulle quattro ruote.

La prima è maturata alla Road to Le Mans a giugno, gara di contorno della mitica 24 ore, per poi ripetersi a Misano con Maxime Martin, alla prima vittoria nel Fanatec GT World Challenge. Valentino Rossi ha obiettivi molto chiari per il suo futuro, ed ora è già pronto per tornare a macinare chilometri in un’occasione davvero speciale.

Dal punto di vista strettamente agonistico, il 2023 di Valentino Rossi si è concluso, ma domenica dovrà tornare in pista. Il “Dottore” sarà impegnato nei Rookie Test del FIA WEC in programma in Bahrain, dove salirà al volante di un’Oreca 07 Gibson gestita dal team WRT, per il quale gareggia nel Fanatec GT.

A big name to add to the list; Valentino Rossi will take part in the WEC Rookie test 🇧🇭

The Doctor will be driving the Team WRT LMP2 car on Sunday.#WEC #WECRookies | @ValeYellow46 pic.twitter.com/OPAdaXNZjH

— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 2, 2023