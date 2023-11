Ferrari, nel 2024 spazio a tante novità: ecco le vetture che arriveranno

Il marchio Ferrari è pronto ad un 2024 carico di nuovi modelli, i quali stanno già svolgendo diversi test su strada.

Il marchio Ferrari è sempre uno dei più osservati dagli amanti delle quattro ruote, dal momento che mette sempre in circolazione dei veri e propri capolavori. La casa di Maranello ha tolto i veli a diverse novità esclusive negli ultimi giorni, sfruttando proprio la Kermesse delle Finali Mondiali del Mugello.

Prima di tutto, si è svelata al mondo la meravigliosa 499P Modificata, vale a dire una versione per i clienti, comunque non omologata per la strada, della Hypercar che ha vinto la 24 ore di Le Mans, dal valore di circa 5 milioni di euro. Assieme a lei è stata presentata anche la nuova 296 Challenge, che correrà nelle competizioni dedicate alle sole auto del Cavallino.

Assieme a loro è stata mostrata per la prima volta anche la Ferrari SP-8, voluta fortemente da un cliente di Taiwan, una one-off dalle linee esclusive e che è solamente Spider, priva del tettuccio rigido e retrattile della F8 Tributo a cui si ispira. I nuovi arrivi non sono affatto terminati, visto che il 2024 accoglierà tante nuove auto del Cavallino.

Ferrari, ecco i modelli attesi per il debutto nel 2024

Dopo un 2023 notevole sul fronte delle novità, il 2024 della Ferrari sarà ancor più interessante, dal momento che diverse vetture saranno finalmente svelate al mondo. In questi mesi, sono andati in scena diversi test su strada di vari modelli, e qui abbiamo pubblicato alcuni video, caricati sul canale YouTube “Rons Rides” che li mostrano al meglio.

Nello specifico, in queste immagini potete osservare la nuova Rossa dotata di motore V12 che sarà l’erede della 812 Superfast, che al momento è nota come 812 Superfast. Per il motore a 12 cilindri c’è grande timore che venga portato all’addio, ma di sicuro, ciò non accadrà nei prossimi tempi, visto che la nuova sportiva che nascerà sulla base della Roma punterà proprio su tale propulsore. Il sound è da brividi, ed anche le prestazioni dovrebbero essere elevatissime, con punte di circa 340 km/h.

Tra le ipotesi legate a questa vettura, c’è quella dell’arrivo di un ibrido leggero, magari da 48 Volt, con l’obiettivo di allungare al massimo la vita del motore V12. Attesa al debutto anche la Ferrari 499 Stradale, un altro modello che dovrebbe prendere spunto dalla Hypercar che ha vinto la 24 ore di Le Mans, che potrebbe montare sullo stesso motore V6 biturbo, montato anche dalla 296 GTB.

Tra quelli che sono i progetti, dovrebbe esserci anche un’erede de LaFerrari, ma non è chiaro se esso sarà un progetto a parte o se sarà rappresentato proprio dalla 499 Stradale. La novità più rivoluzionaria, tuttavia, la vedremo al debutto nel 2025, e siamo sicuri che quello non sarà un gran momento per i puristi.

Infatti, tra poco più di un anno debutterà la prima Rossa elettrica, che è già stata testata dal CEO Benedetto Vigna, il quale l’ha definita molto divertente da guidare. Nel 2024 potremmo già vedere alcuni video dei test di questo modello, che fino ad oggi è rimasto avvolto nel mistero più totale.