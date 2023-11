Dramma Ferrari, l’incidente è terribile: il treno ha deragliato (VIDEO)

Un vero e proprio disastro è accaduto su un treno che trasportava delle splendide Ferrari. Le immagini fanno il giro del mondo.

Il marchio Ferrari è in grado di far battere i cuori a tutti gli appassionati, ma purtroppo, spesso si ritrova coinvolto anche in episodi terribili. Infatti, le auto del Cavallino sono molto costose e sono in pochi a potersi permettere l’acquisto di una supercar del genere, ed è così che i ricchi ne fanno uso senza conoscere i rischi che ciò comporta. Qualche tempo fa, infatti, vi abbiamo parlato di un terribile incidente che si è verificato in Turchia, dove una 458 Italia si è schiantata in galleria.

Un altro caso ha visto distruggersi una F8 Tributo a Houston, a causa di una sgasata troppo violenta del proprietario della Rossa, che ha condotto alla distruzione del gioiello. Per guidare queste vetture, e ciò non è un mistero, occorrono delle capacità ben precise, che non tutti hanno.

Tuttavia, oggi non vi parleremo di un incidente avvenuto ad una Ferrari, dal momento che di auto distrutte ce ne sono state un numero enorme. Inoltre, non c’è stato un errore da parte del conducente, visto che la disgrazia ha colpito un treno. Molto probabilmente, è la prima volta nella storia del Cavallino che accade una cosa di questo tipo, ma purtroppo è esattamente ciò che è avvenuto. Ecco tutti i dettagli.

Ferrari, deraglia un treno che trasportava le Rosse

La pagina Instagram “Supercar Fails” ha diffuso un video a dir poco inquitentate, che potete visionare qui in basso. Le immagini iniziano mostrando un treno merci che è deragliato, e poi vengono inquadrate delle ruote di un’auto che pare una Ferrari al suo interno, ed è proprio ciò che state temendo in questo momento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Supercar Fails (@supercar.fails)

Come ben spiegato nella descrizione del video, quel treno trasportava un discreto numero di Ferrari, che è inevitabilmente finito per distruggersi nella collisione. Al momento, non siamo in grado di darvi informazioni maggiori, né sulle condizioni delle persone coinvolte né sulle auto, ma tantomeno sul luogo in cui è avvenuto questo disastro.

Ciò che è certo è che vedere un treno di questa grandezza deragliare è sempre terribile, ed è una fortuna, con ogni rispetto per le auto del Cavallino, che a bordo non ci fossero passeggeri ma “solo” delle merci. I danni saranno da milioni di euro, ma la cosa più importante è che nessuno ci abbia rimesso la pelle.