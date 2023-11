Audi, arriva la rivoluzione sul SUV Q7: guardate cosa hanno fatto

L’Audi Q7 è un SUV molto amato, ed ora è pronto a cambiare del tutto. Ecco quali sono le modifiche più importanti.

Il marchio Audi ha le idee chiare in chiave futura, con l’obiettivo di vendere solo modelli ad emissioni zero entro il 2026. Le uniche auto termiche che saranno vendute saranno quelle della serie RS, ovvero le più sportive e costose varianti di ogni modelli, ma per il resto, tutto cambierà a vantaggio delle vetture a batteria.

Dunque, l’Audi sta per dire quasi del tutto addio alle vetture con motore a combustione interna, ma oggi vi parleremo proprio di una di esse, che sta per essere sottoposta ad un importante restyling. Stiamo parlando del SUV Q7, che cambierà sotto tanti punti di vista, anche se i motori, almeno per ciò che ne sappiamo, resteranno simili.

Audi, ecco le modifiche al nuovo Q7

Lo sviluppo della nuova Audi Q7 va avanti, con continui test sulla versione restyling che vengono portati avanti. Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “CarSpyMedia“, si può apprezzare il grande utilizzo della vernice camouflage, utile per nascondere i dettagli in cui il modello è stato modificato.

Fa specie vedere che questo tipo di verniciatura è stato posto anche sul logo dei quattro anelli, quello posizionato sulla mascherina anteriore, il che ci fa pensare a qualche novità anche in quella zona. Il test in questione è stato svolto sulle strade della Scandinavia, in condizioni di freddo e ghiaccio, l’ideale per vedere la risposta della vettura su fondi viscidi e molto complessi da affrontare.

Nuovo il paraurti con prese d’aria che sono state ridisegnate, mentre si attendono delle novità anche nella zona della griglia e dei fari anteriori. Si tratta del classico facelift, che introduce parecchie novità sulla parte frontale, ma anche il paraurti posteriori ed i gruppi ottici dovrebbero presentare alcune differenze rispetto al modello che oggi conosciamo.

Tra le novità di cui si parla rientrano alcuni nuovi colori per la carrozzeria, con cerchi dal nuovo design. Per il momento, invece, non sappiamo nulla riguardo agli interni, che ovviamente non sono stati mostrati nel video. Tuttavia, si parla di un sistema di infotainment di nuova generazione che aumenterà i comfort di bordo.

Inoltre, si attendono novità sul fronte delle motorizzazioni, che comunque dovrebbero restare simili a quelli noti già sull’Audi Q7 attualmente sul mercato. Non mancherà la versione Plug-In Hybrid, che sta facendo registrare ottimi numeri dal punto di vista delle immatricolazioni in questa fase.