Chi fa parte del Gruppo Renault? Ecco tutte le case coinvolte

Il gruppo Renault è molto vasto e sono diverse le case che ne fanno parte. Andiamo a vedere quali sono nei minimi dettagli.

Oggi andremo ad analizzare nel dettaglio l’organizzazione aziendale di un vero e proprio colosso del settore automotive, e stiamo facendo riferimento al gruppo Renault. La casa della Losanga è un gigante delle quattro ruote, ed è uno di quelli che sono più concentrati nell’elettrificazione.

Il CEO Luca de Meo sta puntando tutto sulle emissioni zero, anche se è molto interessato al lato motorsportivo, come dimostra anche l’impegno in F1 e nel FIA WEC con il marchio Alpine. A questo punto, vediamo quali sono i marchi coinvolti nel gruppo Renault, e sono davvero parecchi.

Renault, ecco quali sono i marchi che gli appartengono

Per quello che riguarda i marchi, ce ne sono ben cinque che fanno parte del gruppo Renault. La divisione SAS della casa della Losanga ne fa ovviamente farte, così come l’Alpine, che è la parte più sportiva. Infatti, quest’ultima ha anche il nome del team di F1, che utilizza ovviamente delle power unit della casa francese, la quale ha deciso di rebrandizzare la squadra per dare importanza al suo marchio da corsa.

Oltre all’Alpine, spicca tra le proprietà del gruppo Renault anche la Dacia, la casa rumena che sta ottenendo dei risultati impressionanti sotto il profilo delle vendite. Il tutto si basa su un grande rapporto tra qualità e prezzo, con vetture molto pratiche ed affidabili che sono sul mercato a costi accettabili.

La Dacia è sicuramente il piatto forte, ma anche la russa Lada fa parte di questo gruppo, ed in passato ha corso anche in campionati importanti come il FIA WTCC, ovvero il mondiale turismo. A rientrare tra i marchi coinvolti c’è anche la Renault Korea Motors, che fu fondata nel 1994 come Samsung Motors e che ora è controllata dalla casa francese da molto tempo.