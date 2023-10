Arriva una nuova Dacia elettrica? Le immagini sono da sogno

La Dacia sta pensando ad una nuova auto ad emissioni zero, ed oggi vi mostreremo le sue forme. Ecco come può essere.

Il marchio Dacia è uno dei più in forma attualmente sul mercato, con ottimi dati sulle vendite che fanno ben sperare in chiave futura. Tuttavia, il mese di settembre ha fatto registrare un lieve passo indietro in patria, ovvero in Romania, dove c’è stato un calo nelle vendite rispetto allo stesso mese del 2022.

Nulla di troppo preoccupante, che potrebbe essere legato alla terribile crisi economica che sta colpendo il paese dell’Est Europa, e che sicuramente ha un impatto su tutto il lato finanziario. Detto questo, ora andremo a vedere alcune immagini di una nuova Dacia elettrica, che potrebbe arrivare ufficialmente nei prossimi mesi.

Dacia, ecco le prime immagini del nuovo gioiello

Nel 2021, la Dacia ha presentato la prima auto elettrica della sua storia, ovvero la Spring. Si tratta di un modello che può essere acquistato con meno di 21.000 euro, ed è ovviamente la vettura ad emissioni zero meno costosa che è presente sul mercato, pur non eccellendo di certo per quanto riguarda le prestazioni.

La sua velocità massima si ferma a 125 km/h, con un motore elettrico che spinge sino a 45 cavalli. L’autonomia è di 230 km nel ciclo WLTP, per cui sicuramente buona per girare in città, mentre è molto più complesso, anche per ciò che riguarda le performance e le sue dimensioni, pensare di poter affrontare un lungo viaggio in maniera confortevole.

Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, potete farvi un’idea delle forme della Dacia Spring del futuro, che si adatta al nuovo stile della casa di proprietà del gruppo Renault. Il logo è quello rinnovato, e secondo le indiscrezioni, la nuova versione avrà una maggiore potenza ed un’autonomia più elevata. Attendiamo di scoprire alcune novità che senza dubbio verranno presto annunciate.