L’Alfa Romeo Giulia della Polizia: ancora più bella ed aggressiva

L’Alfa Romeo Giulia è uno dei modelli di punta della casa di Arese, ed ora si sogna una versione speciale per la Polizia.

Il marchio Alfa Romeo vive un momento molto felice, con tante novità che sono in programma per il futuro. La casa di Arese sta per chiudere un anno molto positivo con quasi 90.000 auto vendute, di certo un grande passo in avanti rispetto al passato, grazie alla gamma attuale.

A dettare legge è il SUV Tonale, che è l’auto che vende più di tutte, ma anche la Giulia fa il suo ed ora è pronta a cambiare del tutto per il futuro. La berlina ha presentato il suo ultimo restyling ad inizio 2023, che il prossimo anno toccherà anche alla versione Quadrifoglio, quella da oltre 500 cavalli di potenza massima.

La rivoluzione maggiore avverrà nel 2025 con l’elettrificazione, e la Giulia sarà un modello storico per l’Alfa Romeo. Infatti, tra due anni sarà la prima ad essere disponibile solo nella versione alimentata a batteria, e non sarà possibile scegliere per quella termica, mentre il B-SUV che arriverà il prossimo darà possibilità di scelta al cliente.

Si tratterà di un cambiamento enorme per un marchio che sino a poco meno di due anni fa non aveva neanche un’auto ibrida nella gamma, lacuna poi colmata dalla Tonale. A questo punto, andiamo a vedere una versione della Giulia davvero unica, che avvicina questa vettura alle forze dell’ordine.

Alfa Romeo, ecco la versione della Giulia per la Polizia

Sul canale YouTube di Tommaso D’Amico è apparso un video che ha gasato tutti, dal momento che è stata messa in mostra un’Alfa Romeo Giulia in livrea Polizia. Come sappiamo, il marchio del Biscione ha sempre fornito le proprie auto a Polizia e Carabinieri, e la stessa Giulia è da tanti anni in dote a questi corpi.

Il 2023 è stato l’anno della consegna del SUV Tonale ai Carabinieri, con il debutto assoluto che è avvenuto alla parata del 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica. Il designer più famoso del web in merito alle auto italiane ha voluto regalare a tutti una vettura davvero incredibile, con una livrea da togliere il fiato.

Come potete vedere nel video, non si tratta della versione attuale della Giulia, ma di un modello creato da lui stesso, con un frontale che non ha nulla a che vedere con la creazione dell’Alfa Romeo.

Il motore immaginato è un turbo a benzina da 220 cavalli AT Q4, che garantisce una potenza notevole, che può seriamente fare la differenza negli inseguimenti ed anche nei momenti in cui si svolge qualche delicata operazione di intervento. Nuovissimi ed esclusivi i cerchi da 19″, che aggiungono un tocco di classe.

La plancia strumenti è corredata da una serie di optional di ultima generazione, ed ovviamente, sono presenti le sirene sul tetto oltre ad una livrea inedita. Il colore è l’azzurro della Polizia, ma con una cromatura differente ed anche una disposizione delle scritte differente. Nel video postato in alto, potrete godervi delle immagini splendide che fanno sognare i fan. La speranza è di vederla presto realizzata.