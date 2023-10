Marc Marquez tenta il doppio sgambetto a Valentino Rossi: può prendersi tutto

Il 2024 sarà l’anno del passaggio di Marc Marquez alla Ducati, e gli obiettivi sono a dir poco chiari. Ecco che vuole fare.

La MotoGP sta per chiudere un’intensa stagione 2023, che vive sul duello tra Pecco Bagnaia ed Jorge Martin per il titolo mondiale. Tra i protagonisti non c’è mai stato Marc Marquez, immerso nella crisi tecnica della Honda. Il nativo di Cervera, dopo troppi anni di sofferenza, ha deciso di accettare la sfida del Gresini Racing, andando a spostarsi in Ducati in chiave 2024.

La prima presa di contatto con la Desmosedici la vedremo in quel di Valencia a fine novembre, con la Honda che ha concesso al suo ormai ex campione questa possibilità, e siamo certi che si tratterà di un test molto importante. Infatti, nella MotoGP di oggi sono praticamente vietati i test privati, e dopo Valencia non si girerà fino a febbraio.

Marquez potrà andare a cercare di ottenere una serie di imprese nel 2024, con Valentino Rossi che è stato messo nel mirino per almeno due obiettivi. Il nativo di Cervera ha tutte le carte in regola per farcela, anche se dovrà subito adattarsi ad una moto ben diversa come la Desmosedici.

Marquez, doppia impresa in programma nel 2024

Il 2024 ci regalerà tante sfide più che intense, con Marc Marquez che può nuovamente mettere nel mirino Valentino Rossi. Infatti, il “Dottore” resta il riferimento per il nativo di Cervera, che avrà sicuramente l’obiettivo di agganciare il suo numero di titolo mondiali, conquistando quel nono alloro iridato che ancora gli manca.

Se ricordate, Marc era lanciato verso quell’obiettivo nel 2020, ma l’infortunio di Jerez de la Frontera gli ha precluso qualsiasi speranza, con la crisi tecnica della Honda che ha poi fatto il resto impedendogli di tornare a lottare. Dunque, Marquez vincendo andrebbe ad acciuffare Valentino Rossi, ma gli toglierebbe anche un altro primato.

Infatti, diventerebbe il più anziano a vincere un titolo della MotoGP, visto che il pilota di Tavullia, nel 2009, ottenne l’ultimo a poco più di 30 anni. Il 17 di febbraio del 2024, invece, il rider iberico ne andrà a compiere 31, il che significa che la sua impresa sarebbe ancor più grande vista un’età non più giovanissima.

Se vogliamo, c’è anche un altro aspetto che andrebbe a rendere ancor più mitica la sua impresa. Vincere un mondiale dopo tutti quegli infortuni e problemi fisici sarebbe pazzesco, anche se alla guida di una Ducati che, come sappiamo, è la moto migliore del lotto. Inoltre, in epoca MotoGP sarebbe il primo a vincere il mondiale con un team privato, con il Gresini Racing che sicuramente può sperare in una stagione di alto livello.

A questo punto, la curiosità per la stagione 2024 è davvero tanta, dal momento che di sfide da seguire ce ne saranno a bizzeffe. La Ducati dovrà gestire Marc, così come il rampante Martin ed anche, si spera, un Enea Bastianini che tornerà a recitare il ruolo del protagonista dopo un anno terribile. Il futuro della top class sarà davvero intenso.