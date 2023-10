Bagnaia attacca duramente Alex Marquez: parole di fuoco da parte di Pecco

La Sprint Race di Pecco Bagnaia è stata molto negativa, e lo ha visto chiudere con un mesto settimo posto. Ecco le sue parole.

Ennesima gara sotto le aspettative per Pecco Bagnaia, che non è andato oltre il settimo posto nella Sprint Race di Buriram. Il campione del mondo, scattato dalla sesta posizione, ha pagato in maniera molto evidente la brutta partenza, con il primo giro che è stato concluso solo in nona piazza.

Da quel momento in poi, si è ritrovato costretto a tentare una rimonta, ma non ha avuto il passo che poteva aspettarsi, faticando nei sorpassi. Intensa la battaglia che ha dovuto vincere non senza fatica contro Alex Marquez, per la quale Bagnaia si è lamentato parecchio dopo la fine della gara.

Bagnaia, ecco le sue parole dopo la Sprint Race

Pecco Bagnaia conserva solo 18 punti di vantaggio su Jorge Martin, che ha letteralmente dominato la scena, dimostrando una volta di più di avere un altro passo in questo momento. Lo spagnolo, se non commette errori, è ingiocabile in questo momento, con Pecco che deve inventarsi qualcosa. Chiara la sua frustrazione dopo la gara, come ha fatto capire ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“.

Il campione del mondo ha pagato una brutta partenza che gli è stata fatale: “In termini di numeri, la partenza è stata molto buona, ma il problema è che non ho trovato la frizione nel posto in cui mi sarei aspettato. Ho staccato più tardi rispetto al normale e questo mi ha fatto perdere reattività. Purtroppo, al giorno d’oggi diventa molto difficile se non riesci a partire bene, alla prima curva mi sono ritrovato imbottigliato ed ho provato ad uscire nella posizione migliore. Una volta che quelli che sono all’esterno ti chiudono puoi fare poco“.

Pecco si è poi lamentato delle sfide che ha avuto durante la prima fase di gara, soprattutto quella con Alex Marquez: “Ho perso molto tempo nel primo giro con Zarco, che ha fatto un sorpasso che ritengo al limite. Poi ho perso molto per 2-3 giri con Alex Marquez, è stata una lotta all’ultimo sangue che ritengo inutile. In quel frangente, ho perso davvero una vita, ma come sempre succede, gli altri sfruttano molto la gomma posteriore all’inizio e poi vanno in difficoltà, nella fase di metà gara infatti ero più veloce. Purtroppo però non è bastato, soprattutto in una Sprint Race è importante partire forte“.

Bagnaia resta comunque ottimista, anche se sa che dovrà evitare di perdere tempo al via: “Il grip comunque era buono e siamo andati bene per tutto il fine settimana, spingo bene anche quando le gomme sono usate, quindi mi sarei aspettato di più, ma quei secondi che ho perso non mi hanno fatto lottare per il podio. Siamo messi bene sul consumo delle gomme ma dovremo evitare certe lotte, dobbiamo essere molto bravi a restare lontano dai guai. Con la gomma dura mi trovo molto meglio ed ho capito tante cose oggi, la partenza in gara sarà fondamentale“.