Valentino Rossi torna in MotoGP? La sua idea per il futuro è chiara

La carriera di Valentino Rossi in MotoGP si è chiusa nel 2021, ed ora ci sono alcune sue parole sul futuro che fanno sognare.

Sono passati quasi due anni dall’addio di Valentino Rossi alla MotoGP, almeno nelle vesti di pilota. L’ultima bandiera a scacchi è calata sul tracciato di Valencia il 14 di novembre del 2021, ed in quel momento, è finita un’era. Il pilota di Tavullia ha passato un quarto di secolo sulle piste di tutto il mondo, e continuare a non vederlo in pista fa davvero strano a tutti.

Come risultato del suo ritiro, la MotoGP ha ovviamente perso hype, dal momento che tanti altri grandi del passato come Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, negli anni precedenti a lui, avevano deciso di dire basta. Oggi la top class è ben diversa rispetto al passato, il pilota fa molto meno la differenza e ci sono rapporti distesi tra i vari piloti, quasi fin troppo per i nostri gusti.

Sfide come quelle che abbiamo visto tra Valentino Rossi, Max Biaggi, Lorenzo e Marc Marquez saranno ben difficili da seguire nuovamente, soprattutto fuori dalle piste. Quel clima di tensione manca a tutti, ma ormai siamo nell’epoca del politicamente corretto ed è normale che certe dinamiche siano venute meno, anche se le corse ne avrebbero tanto bisogno.

Come sappiamo, la carriera del “Dottore” è ora concentrata sulle gare GT, e nel 2023 ha vinto le sue prime gare a bordo della BMW M4 GT3 del team WRT. Il nove volte iridato si è imposto alla Road to Le Mans ed anche a Misano, in Gara 2 del Fanatec GT World Challenge, grazie ad una prova eccezionale.

Valentino Rossi, ecco le sue parole sul ritorno in MotoGP

La MotoGP ha spesso visto piloti ritirati tornare in pista nelle vesti di tester o di wild card, e l’ultimo esempio ce lo ha fornito Dani Pedrosa, che quest’anno ha corso sia in Spagna che a Misano, facendo vedere di avere ancora un passo notevole. Dal suo punto di vista, Valentino Rossi sembra poter escludere questa possibilità, come ha raccontato in un’intervista concessa a “Mowmag.com“.

Ecco le sue parole sull’ipotetico ritorno in top class: “Il ritorno come wild card? Lo vedo davvero impossibile, al massimo posso tornare come commentatore. A me piacerebbe farlo, soprattutto per le Sprint Race con Sanchio e Meda, sarebbe molto divertente dal mio punto di vista. Però quando vado alle gare mi piace molto vederle in pista, dal vivo riesci a percepire quell’ultimo pelo“.

Valentino Rossi ha poi ribadito che mettersi al commento sarebbe molto divertente, anche se l’impegno sarebbe notevole pur commentando e non correndo in pista: “Commentare sarebbe comunque un grande impegno per me, un grande lavoro. Però una volta tanto lo farei con grande piacere, si fa sempre tardi“.

Certo è che rivedere questo campione come pilota, anche per un solo week-end, sarebbe stato grandioso, ma ciò non accadrà. Vedremo se sceglierà di fare il commentatore, come già sta facendo in Spagna Jorge Lorenzo. L’esperienza e la competenza c’è tutta, quindi nulla è da escludere.