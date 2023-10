Scomparsa la nota influencer: fatale un incidente in moto con il ragazzo

Sono tutti in lacrime per la prematura scomparsa di una ragazza molto nota sul web. Dopo il crash in moto non ce l’ha fatta.

Il mondo dei social media e del bodybuilding piange la scomparsa di Alana Paiva. Grazie al suo allenamento e agli incredibili risultati ottenuti in palestra era diventata molto nota sui social. La ragazza vantava migliaia di follower e non ha superato, dopo 10 giorni di agonia in un ospedale di Rio de Janeiro, il trauma subito dopo una violenta caduta in sella ad una moto.

A guidare il bolide era il suo compagno, deceduto sul colpo. La giovane era ricoverata da dieci giorni in condizioni critiche. Ha lottato tra la vita e la morte ma, come riportato dai media locali, si è spenta. Il terrificante incidente sarebbe avvenuto nel quartiere di Campo Grande. Un’area molto famosa della città di Rio.

La triste scomparsa di Alana in moto

L’influencer era passeggera. Il suo compagno, Uiblim Do Espírito Santo, non ha potuto evitare l’impatto con un furgone che, all’improvviso, è sbucato da un incrocio e ha investito la coppia. A far ancor più rabbia è stata la fuga del camionista che, dopo aver svoltato erroneamente ad un incrocio, e colpito la coppia in moto, ha deciso di lasciarli agonizzanti sull’asfalto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alana Paiva • NPC Bikini (@alana_paiva__)

Non è la prima volta che vi mettiamo in guardia dai pericoli della strada. I motocilisti, in particolar modo, sono molto esposti. Quando cadono lo fanno con il loro corpo e sarebbe, per questo motivo, sempre necessario indossare un materiale tecnico di qualità. Nella vita di tutti i giorni risulta difficile uscire con una tuta, ma almeno casco integrale, giubbino tecnico e altre protezioni al corpo possono salvare la vita.

Ogni anno osserviamo in azione i centauri all’isola di Man. In quel caso i rider lottano tra loro per un riconoscimento. Il sogno di una coppia, invece, è stato spezzato in strada. La moto su cui viaggiava la nota influencer e il compagno militare, ha subito un colpo frontale. Negando il soccorso, non c’è stato scampo per il ragazzo che è morto la sera stessa. Sono arrivati i soccorsi ma dopo ben 4 ore, sono stati portati in ospedale.

Uiblim Do Espírito Santo, fidanzato della creatrice di contenuti ed ex militare di 43 anni, è morto. Da parte sua, Alana è rimasta in condizioni critiche, ma i medici hanno deciso di indurla in coma per cercare di salvarle la vita. I social network si sono raccolti in preghiera, prima della tragica notizia. Una ragazza piena di energia se ne è andata per un pirata della strada, incapace di rispettare le basilari norme del CdS.

I fan l’hanno salutata con messaggi commoventi: “Riposa in pace, campionessa” e “Ci mancherai moltissimo”. Hanno scritto in tanti sulla pagina IG della ragazza. L’ultimo saluto ad Alana si terrà presso il cimitero Jardim da Saudade di Paciencia. La famiglia ha optato per una privacy totale. Da parte di tutta la redazione di tuttomotoriweb.it vanno le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici della 21enne.