L’incredibile rivelazione su Verstappen: non era mai successo prima in F1

Max Verstappen è il padrone della F1 odierna, ed ora anche la stampa nostrana lo elogia. Su di lui arrivano parole importanti.

Tutta la F1 è ai piedi di Max Verstappen, vero e proprio cannibale, dominatore di un Circus che non può nulla al suo cospetto. Il campione del mondo ha vinto anche ad Austin, ma a differenza di altre volte, si è dovuto sudare il primo gradino del podio, sul quale è apparso molto soddisfatto.

La Sprint Race del sabato lo ha visto dominare partendo dalla pole position, ma per la domenica le cose non sono partite altrettanto bene. Infatti, nelle qualifiche del venerdì è stato retrocesso dal primo al sesto posto, dal momento che il suo tempo migliore è stato cancellato per avere ecceduto i Track Limits alla Curva 19.

L’olandese è dovuto scattare dalla terza fila, ma non è stato protagonista di una rimonta così immediata come ci si poteva attendere. La Red Bull non era poi così superiore a McLaren, Mercedes e Ferrari, ed ancora una volta, a fare la differenza ci ha pensato quello che è il più forte di tutti nella F1 attuale, senza se e senza ma.

I sorpassi effettuati ai danni di Lando Norris e Charles Leclerc, con due staccate da paura, testimoniano quanta fame di vittoria abbia questo ragazzo, nonostante il titolo mondiale già in tasca ed una quantità di successi impressionante ottenuta nel corso di queste ultime stagioni. Tra 2022 e 2023 Super Max ha portato a casa 30 vittorie, e mancano ancora quattro tappe alla fine di questo mondiale.

In Messico avrà l’occasione per strappare un nuovo record, ovvero quello di portare a casa il maggior numero di vittorie in una singola stagione. Il primato appartiene già a lui, dal momento che ne vinse 15 lo scorso anno, ma da parte sua c’è tutta la volontà di migliorare ancora.

L’impressione di tutti è quella di avere davanti un vero e proprio computer, che è ormai incapace di commettere errori, e di fare ogni scelta alla perfezione. Tutti dovrebbero imparare ad apprezzare un campione di questo tipo, e c’è la sensazione che quando la gente inizierà a farlo, sarà ormai troppo tardi.

F1, quanti elogi per Max Verstappen dall’Italia

Max Verstappen non è molto amato in Italia, dove è visto come un pilota scorretto ed agevolato di avere una Red Bull troppo superiore rispetto al resto della griglia della F1. Sicuramente la RB19 è la monoposto migliore, ma la differenza che fa l’olandese non è in grado di farla nessun’altro.

Dalle nostre parti si sentono troppe volte giudizi negativi su questo ragazzo, ma anche ad Austin non c’è stata una bella dimostrazione di affetto, visto che è stato bersagliato di fischi quando era sul podio. Tuttavia, sulle colonne de “La Gazzetta dello Sport“, sono arrivate parole importanti per lui.

Ecco cosa è stato scritto: “Verstappen ora sa anche che cos’è la sofferenza. La Ferrari pensava di poter avere una possibilità e così Leclerc ha scelto di fare una sola sosta. Purtroppo tutto è andato storto ed è arrivato solo sesto prima di essere squalificato, un disastro, soprattutto pensando che partiva dalla pole position“.

Sul quotidiano è poi stata aggiunta una frase davvero importante: “Verstappen ha fatto il contrario partendo sesto ed arrivando primo, ha vinto come sempre. Ha guidato in modo fantastico, soprattutto pensando che ad Austin, di solito, vince chi fa la pole position. Ancora una volta abbiamo avuto la prova che stiamo guardando qualcosa di speciale. Ogni pilota vuole vincere, ma Max fa sempre qualcosa in più, è qualcosa che non avevamo mai visto prima. Ha una fame che è insaziabile“.