Red Bull, arriva l’ultima mazzata alla Ferrari? Sta nascendo un nuovo asso nella manica

La Red Bull non si accontenta di dominare, vuole annichilire i rivali, ed ora c’è una grande novità in arrivo. Tutti i dettagli.

Per la Red Bull il 2023 è stata un’annata trionfale, con una superiorità tecnica che ha permesso di demolire la concorrenza. Il titolo costruttori è arrivato con oltre due mesi di anticipo sulla fine del campionato, con Max Verstappen che ha portato a casa quello piloti in Qatar, con sei appuntamenti di anticipo.

In sostanza, si è trattato di un vero assolo dell’olandese e della RB19, monoposto che ha vinto 17 gare sulle 18 sin qui disputate. In Messico, il figlio di Jos può toccare quota 16 affermazioni stagionali, siglando il nuovo record di vittorie in una singola stagione, battendo quanto fatto da lui stesso lo scorso anno.

La Red Bull ha allungato in maniera importante dal punto di vista tecnico, e chiudere questo gap nel prossimo biennio appare impossibile. Nel frattempo, come detto, si getta uno sguardo al futuro, con la nuova galleria del vento che sarà disponibile molto presto per i campioni del mondo.

Red Bull, è in arrivo la nuova galleria del vento

In casa Red Bull si pensa al futuro, e la forza di questo team è proprio quella di continuare ad innovare, senza accontentarsi delle vittorie raggiunte. Presto farà il proprio debutto la nuova galleria del vento, fortemente voluta dal patron Dietrich Mateschitz, che aveva stanziato un budget importante per la sua costruzione prima di morire, circa un anno fa.

Il team di Milton Keynes ha però dovuto effettuare una modifica dei piani, secondo quanto riportato da “Motorsport.com“. Infatti, la sua costruzione era pianificata in una struttura nuova di zecca vicino alla fabbrica, in un sito nei pressi del campus tecnologico, ed era stato formalmente richiesto il permesso di realizzare questo stabile.

C’è però stato un cambiamento richiesto dagli sviluppi che stanno avvenendo a Milton Keynes, nell’ambito dell’ampliamento del reparto Powertrains, dove vengono gestite le power unit, e di un’altra espansione della fabbrica, decidendo così di cambiare la posizione dove verrà costruita la nuova galleria del vento.

A questo punto, verranno presentati dei nuovi documenti necessari per ricevere una nuova approvazione, dal momento che quella precedente non è più valida. Tuttavia, la Red Bull ha fatto sapere che non ci saranno grandi ritardi, e si pensa che la nuova galleria del vento potrebbe essere pronta per lo sviluppo della monoposto 2026.

Christian Horner, il team principal, ha così parlato ad Austin del futuro della sua squadra, di cui è a capo dal lontano 2005, anno di ingresso del team in F1 al posto della Jaguar: “Abbiamo un sostegno straordinario, stiamo investendo in una nuova galleria del vento, approvata da entrambi gli azionisti“.

Horner ha poi aggiunto: “Stiamo effettuando grandi investimenti anche nelle strutture e nel nostro campus, in grado di attrarre e sviluppare nuovi talenti. L’impegno è assoluto, siamo stati sempre forti nel far crescere le persone, abbiamo il gruppo tecnico più forte di sempre nella nostra squadra attuale“.

Horner ha anche dichiarato che, dal suo punto di vista, non ci sono punti deboli nello staff e nella sua organizzazione, e c’è da dire che i risultati gli danno tutte le ragioni del mondo. La superiorità raggiunta dal team anglo-austriaco è inquietante per la concorrenza, che al momento pare lontana anni luce.

La nuova galleria del vento porterà a sviluppare tecnologie sempre più moderne, e la Ferrari ha molto da imparare in tal senso. A Maranello, dal punto di vista delle strutture, come lo stesso wind tunnel ed il simulatore, le cose non vanno per il meglio, ed il giudizio della pista lo conferma.