MotoGP, il clamoroso sospetto dell’ex pilota: c’è un complotto in Ducati?

La MotoGP lascia Phillip Island con Pecco Bagnaia in fuga mondiale, ed ora c’è un assurdo sospetto di un ex rider italiano.

Dopo il fine settimana di Phillip Island, la carovana della MotoGP è già in partenza verso la Thailandia, dove si disputerà il quart’ultimo appuntamento stagionale. Pecco Bagnaia ha 27 punti di vantaggio su Jorge Martin, sul quale ha ricostruito un margine importante dopo aver perso il primo posto in classifica dopo la Sprint Race dell’Indonesia.

Proprio nel momento in cui per Pecco tutto sembrava compromesso, ecco che Martin gli ha concesso due regali enormi, a cominciare da quanto accaduto poco più di una settimana fa. A Mandalika, il rider della Ducati Pramac è caduto mentre stava dominando, con Bagnaia che ha vinto in rimonta tornando in testa al campionato.

In Australia è invece andato in scena un fine settimana davvero pazzesco, nel quale si è deciso di invertire la gara domenicale con la Sprint Race, per via del maltempo che ha colpito l’Australia (alla fine la Sprint è stata cancellata). Martin ha fatto segnare la pole position ma ha totalmente sbagliato la scelta della gomma, montando la Soft al posteriore che è crollata nel finale.

Proprio per questo, nell’ultimo giro è stato superato da ben quattro piloti, tra cui il compagno di squadra Johann Zarco che ha così vinto la corsa. Anche Bagnaia ne ha approfittato chiudendo secondo, mettendo altre 9 lunghezze tra sé ed il grande rivale. La corsa mondiale di Jorge si è ora complicata parecchio, ma ci sono tantissimi sospetti dietro a ciò che sta succedendo.

MotoGP, ecco il sospetto di Marco Melandri

La sfida per il titolo mondiale della MotoGP è molto intensa, con Jorge Martin che sta facendo di tutto per regalare la seconda corona iridata di fila a Pecco Bagnaia. L’errore del rider iberico nella scelta della gomma pesa come un macigno, e dopo la gara non sono mancate polemiche e frecciatine tra Jorge e la Ducati.

Infatti, Martin ha detto che nessuno lo ha assistito nella scelta della gomma, mentre Gigi Dall’Igna ha affermato come si fosse cercato di fargli capire che quella mescola non era quella corretta, con Jorge che non avrebbe dato ascolto a questo consiglio. Chi avrà ragione? Al momento non si è capito, ma i sospetti di un ex pilota italiano sono parecchi.

Stiamo parlando di Marco Melandri, che in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ha fatto discutere e non poco. L’ex MotoGP ha insinuato una sorta di complotto ordito dalla Ducati, parlando di qualcuno che potrebbe aver spinto Martin a montare la gomma Soft, che si è poi sbriciolata proprio negli ultimi giri.

Ecco il parere dell’ex pilota: “Martin è velocissimo, in questo momento va il doppio di tutti. Come per magia, solamente lui ha montato la Soft al posteriore, lo sanno tutti che a Phillip Island con quella gomma non finisci la gara. Sarà stato così poco intelligente o lo hanno spinto a farlo?“.