F1, la rivelazione dell’ex pilota su Schumacher: ecco cosa faceva

Michael Schumacher è una leggenda della F1, e nella sua carriera ha festeggiato molti successi. Il modo di gioire era originale.

Il mondiale di F1 targato 2023 vive nel dominio di Max Verstappen, che con la sua Red Bull ha letteralmente umiliato i rivali. Sembra davvero di rivivere i tempi della Ferrari di Michael Schumacher, ed i paragoni tra l’olandese ed il Kaiser di Kerpen, al momento, si stanno sprecando.

Tuttavia, in Italia non viene accettato il fatto che Verstappen possa essere avvicinato anche solo lontanamente a Schumacher, ma va ricordato come il tedesco, prima di approdare in Ferrari, non era di certo visto di buon occhio dai tifosi. In queste ore, un ex compagno della leggenda della F1 ha ricordato un episodio grottesco, che fa sorridere gli appassionati del Circus.

F1, Herbert parla dei festeggiamenti di Schumacher

Di Michael Schumacher si parla molto spesso, e tutti i discorsi su di lui sono ovviamente legati al suo passato. Nelle ultime ore, a raccontare un aneddoto dedicato al tedesco è stato Johnny Herbert, ex pilota di F1 e compagno di squadra del tedesco alla Benetton nel biennio 1994-1995.

Intervistato da “Luckyblock“, Herber ha parlato del modo in cui Schumacher festeggiava le sue vittorie, facendo riferimento a quanto accadde in quel di Adelaide, verosimilmente nel 1994, quando il campione teutonico vinse il mondiale dopo il contatto con la Williams-Renault di Damon Hill, che gli permise di mettere le mani sulla corona iridata.

Ecco le sue parole: “Ci fu una grande festa ad Adelaide, dopo l’ultima gara della stagione. Michael era solito ubriacarsi all’inizio delle feste, tutti eravamo soliti andare nello stesso bar da quelle parti. Lui aveva sempre un trucco molto divertente quando c’era da festeggiare qualcosa di importante“.

Johnny ha poi ricordato il modo in cui il Kaiser di Kerpen era solito festeggiare i risultati importanti: “Lui si avvicinava sempre a qualcuno e gli strappava la camicia, facendo volare ovunque tutti i bottoni. Sapevamo già da prima cosa sarebbe successo. Oggi è tutto molto diverso rispetto al passato, non puoi andare da nessuna parte senza essere fotografato. Anche oggi i piloti si divertono, ma fanno tutto a porte chiuse“.

Herbert è convinto che l’attuale dominio di Max Verstappen sia meno pesante da sopportare rispetto a quello di Schumacher: “Per come la vedo io, l’era di dominio di Michael è stata la più noiosa della storia della F1. Max non si limita a dominare la scena, lo fa in un modo che comunque ti spinge, ti porta a guardare le gare e che ti coinvolge. Secondo me è giustissimo lodare Max e quello che sta facendo“.

Fare un confronto tra i due domini è complicato, anche se va specificato un dettaglio sul dominio di Schumacher. A dire il vero, le stagioni realmente noiose furono il 2002 ed il 2004, ma campionati come il 1999, il 2000, la prima parte del 2001 e soprattutto il 2003, sono ancora nella memoria di tutti, mentre ora vediamo uno spettacolo noioso e scontato che non fa bene alla massima formula.