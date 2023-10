Sainz toglie l’ultima speranza alla Ferrari: l’ammissione fa male ai tifosi

Carlos Sainz chiude in quarta posizione il GP degli Stati Uniti, con un buon passo nel finale. Ecco le sue parole a fine gara.

Altra giornata difficile per la Ferrari in quel di Austin, dove nessuna delle due Rosse è salita sul podio. Carlos Sainz ha chiuso in quarta posizione, mentre Charles Leclerc è solo sesto. Lo spagnolo ha avuto un buon passo nella seconda parte di gara, arrivando non lontano dal terzo posto, che però è stato ottenuto dalla McLaren di Lando Norris.

Molto peggio è andata al monegasco, che partiva dalla pole position e che sin dal via si è infilato in una situazione poco comoda. Lo scatto di Leclerc è stato pessimo e Norris si è subito preso il primo posto, mentre Carlitos è avanzato sino alla terza posizione, iniziando poi a pagare quasi da subito la crisi di gomme, ormai un classico per questa SF-23 che è un progetto da cestinare.

Con il pieno di benzina, Sainz è andato in difficoltà ritrovandosi costretto a cedere il passo a Lewis Hamilton e Max Verstappen, ma ha potuto usufruire della tattica di gara migliore, quella a due soste. La stessa fortuna non è capitata a Leclerc, al quale è stata rifilata la strategia suicida della sosta singola, che poi ha pesato enormemente nel finale.

Proprio nella parte conclusiva, il figlio del due volte campione del mondo rally ha passato Leclerc, al quale è stato intimato di cedere il passo al compagno di squadra. Charles ha poi perso la posizione anche sulla Red Bull di Sergio Perez, che però non è riuscito a chiudere il gap sullo spagnolo.

Sainz, ecco le sue parole a fine gara

La gara di Carlos Sainz è stata comunque molto solida, e si è confermato in grado di massimizzare il potenziale della Ferrari con un’accurata gestione di gomme e strategia. Con questa SF-23 si può fare davvero poco, visto che è al momento la quarta forza in griglia.

Carlitos si è detto comunque soddisfatto nell’intervista che ha concesso a fine gara ai microfoni di “SKY Sport F1“, affermando che più di così non si poteva fare nulla. La Mercedes è in questo momento ben più forte sul passo gara, e sarà molto difficile pensare di poter strappare il secondo posto tra i costruttori al team di Brackley.

Ecco le sue parole: “Più di così non si poteva fare, abbiamo fatto tutte le cose giuste tenendo un buon passo gara, soprattutto nel secondo e nel terzo stint spingendo al massimo, affrontando molto bene le nostre lotte. Siamo arrivati vicini ad un podio che ieri sembrava molto difficile da raggiungere“.

Secondo Sainz sarà molto difficile pensare di dar battaglia alla Mercedes per il secondo posto tra i costruttori: “La Mercedes sarà molto difficile da battere ed i punti si fanno la domenica, loro sono più forti alla domenica. Però può succedere di tutto, ci possono essere anche degli errori sia da parte nostra che da parte loro, ci saranno degli scambi di punti che dobbiamo essere pronti ad affrontare“.