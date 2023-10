Qual è la Formula 1 più veloce di sempre? Lei è un vero mostro

Le auto di Formula 1 sono dei mostri di potenza ed aerodinamica, ed oggi vi parleremo di quella che ha spiccato più di tutti.

Il mondiale di Formula 1 è fatto da monoposto che ne hanno fatto la storia, di progresso e di sviluppo. Le auto che prendono parte a questo campionato sono le più veloci del mondo, ed al volante abbiamo ovviamente i migliori piloti. Le auto che corrono al giorno d’oggi non sono le più prestazionali di sempre, visto che il cambiamento regolamentare del 2022 le ha appesantite e rallentate.

Come ben sappiamo, lo sviluppo è la parte fondamentale della Formula 1, e siamo sicuri che nei prossimi anni queste auto diventeranno sempre più eccezionali. Tuttavia, oggi faremo un salto indietro nel tempo per parlarvi della migliore di sempre, che non risale a troppo tempo fa.

Formula 1, ecco la regina delle prestazioni

Dando un’occhiata a quelli che sono i record sul giro ed ai risultati ottenuti, potremmo concludere che la Mercedes F1 W11 sia la Formula 1 migliore di sempre. Per chi non lo ricordasse, si tratta della monoposto che ha dominato la stagione del 2020, consegnando a Lewis Hamilton il settimo titolo mondiale piloti in carriera, con il team di Brackley che vinse il settimo costruttori di fila.

La monoposto fu svelata il 10 di febbraio di tre anni fa, e sin dai primi test andati in scena a Barcellona si capì che ci sarebbe stato poco da fare. L’auto fu svelata nella livrea argentata, ma prima del via del mondiale divenne nera, un gesto di solidarietà verso l’associazione Black Lives Matter, alla quale Hamilton era molto legato.

Il mondiale partì a luglio a seguito della pandemia di Covid-19, ed il mondiale fu del tutto dominato dalla freccia nera. A fine anno, la Mercedes vinse 13 delle 17 gare in programma, ed a dire il vero ne avrebbe dovute vincere 16 se non avesse buttato via alcuni successi per errori di strategia e dei piloti. A livello di successi assoluti non è di certo la più vincente di sempre, ma come prestazioni non aveva eguali.

Le Formula 1 del 2020 sono le più prestazioni di sempre e sarà difficile eguagliare i livelli di carico aerodinamico che avevano raggiunto, con la Mercedes F1 W11 che si “mangiava” letteralmente le curve. Sul web sono presenti alcuni video impressionanti di questa monoposto, come quello che ritrae Hamilton a caccia della pole position nel GP del Belgio.

Il sette volte campione del mondo fu in grado di effettuare la curva di Pouhon a 300 km/h, senza mai staccare il piede dall’acceleratore. Con le auto di oggi sarebbe impossibile pensare ad una cosa del genere, ma con la freccia nera del 2020, tutto diventata molto più facile.

Nelle qualifiche disputate in condizioni normali, ovvero senza pioggia o eventi particolari, questa vettura distrusse i record di tutte le piste, e sarà molto difficile pensare di toglierglieli nei prossimi anni. La Mercedes del 2020 resterà per sempre un mito, essendo anche l’auto del settimo titolo di Hamilton, e dimenticarla sarà molto difficile per tutti.