Chi produce i motori della Honda? Ecco chi se ne occupa

La Honda è un colosso mondiale, sia sul fronte delle due che delle quattro ruote. Ecco chi si occupa di produrre i motori.

Tra i marchi automobilistici e motociclistici più noti al mondo trova un certo spazio la Honda, che è il maggior produttore mondiale di veicoli su due ruote. Questo marchio è sempre stato impegnato nel mondo del motorsport, dove ha portato a casa dei risultati strepitosi nel corso della propria storia.

La Honda è la casa più vincente di sempre in MotoGP, mentre oggi sta dominando anche in F1 fornendo le power unit alla Red Bull, che anche nel 2023 ha demolito i rivali. A proposito di motori, ora andremo a vedere nel dettaglio chi è che si occupa di costruire quelli che vengono montati sulle vetture della casa del Sol Levante.

Honda, ecco chi costruisce i suoi motori

Come potrete immaginare, la Honda è un costruttore ufficiale e produce per sé stessa i motori. Ciò significa che non ci sono fornitori esterni, ma tutti i propulsori che equipaggiano sia le auto che le moto della casa dell’Ala Dorata vengono prodotti in privato, e questa è sempre stata una garanzia di successo del noto marchio.

Progettare e costruire in proprio i motori dà importanti vantaggi, e per un costruttore giapponese è motivo di orgoglio. Infatti, la mentalità del Sol Levante è sempre stata volta ad onorare il proprio paese, senza seguire troppi consigli dall’esterno, anche se non sempre si tratta di una cosa positiva.

Infatti, la crisi della Honda in MotoGP è originata proprio da questa mentalità chiusa, e lo stesso si può dire per la Yamaha, ma siamo certi che prima o poi questi colossi si rialzeranno. Anche sul fronte delle quattro ruote, la casa nipponica produrrà in autonomia i motori elettrici, sui quali sta puntando per il proprio futuro.