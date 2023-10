Verstappen via dalla Red Bull? Il retroscena è clamoroso

Max Verstappen ha dominato questa stagione, ed ora emerge uno scenario assurdo in chiave futura. Ecco la situazione in Red Bull.

La F1 sbarca ad Austin, dove in questo week-end si disputa il Gran Premio degli Stati Uniti, con tanto di Sprint Race prevista nella serata italiana. Max Verstappen e la Red Bull hanno dominato le ultime due edizioni del GP degli USA, e lo scorso anno festeggiarono anche la vittoria del mondiale costruttori.

Tuttavia, per il team di Milton Keynes non fu un week-end di totale festa, visto che arrivò la notizia della morte di Dietrich Mateschitz proprio prima del via delle qualifiche del sabato, dopo una lunga malattia che lo aveva debilitato già da tempo. Il magnate austriaco è il fondatore della bibita energetica, che ha fatto conoscere a tutti mediante i suoi investimenti nello sport.

La Red Bull è un caso eccezionale nella storia della F1, visto che ha ottenuto successo pochi anni dopo il suo debutto, ed è ormai un top team di circa 14 anni. La squadra gestita da Christian Horner sta dominando la scena, e non poteva esserci modo migliore per onorare la memoria e gli investimenti del proprio fondatore.

Tuttavia, in queste ultime ore si stanno alzando molte voci che parlano di una situazione complessa all’interno del team campione del mondo, e che vedrebbero coinvolto anche lo stesso Verstappen. La vicenda è poco chiara, ma il campione in carica ha voluto comunque mettere tutto a tacere.

Verstappen, potrebbe essere addio se Marko andrà via

Da ormai una settimana circa, si parla del possibile licenziamento di Helmut Marko dalla Red Bull, nonostante un contratto che è valido per un altro anno. Secondo quanto emerso, la frangia thailandese degli investitori non vedrebbe più di buon occhio il mentore di Max Verstappen e di Sebastian Vettel.

Marko, che svolge il ruolo di superconsulente e di guida del programma dedicato ai giovani piloti, non sarebbe più ben visto neanche da Christian Horner, ed in queste ultime ore, è arrivato il parere di Ralf Schumacher sulla vicenda. Secondo il tedesco, il team principal non deve scherzare troppo con l’ex pilota austriaco.

Ecco le sue parole: “Il dottor Marko è sempre stato l’anello di congiunzione tra Salisburgo, gli interessi della squadra e quelli di Dietrich Mateschitz. Horner è stato assunto da Marko, ma senza alcuna polemica a Salisburgo. Non possiamo dimenticare che l’azionista thailandese ha interessi diversi a quanto pare, ed Horner è più orientato verso la Thailandia, perché ha avuto vita difficile in Austria“.

Ralf ha poi consigliato al team principal di spegnere le voci sulla sua cacciata: “Horner deve stare attento a non mettere altra pressione a Marko, perché il rapporto che ha con Verstappen non va sottovaluto, Max non sarebbe d’accordo con il suo addio. Piuttosto, Max farebbe a meno di Horner invece che salutare il dottor Marko“.

Secondo alcune voci, il campione del mondo sarebbe pronto all’addio al team in caso di licenziamento da parte di Marko, ma nel frattempo, nel corso delle interviste rilasciate alla stampa in quel di Austin, il figlio di Jos ha preferito gettare acqua sul fuoco, rispondendo in maniera stizzita.

Ecco cosa ha dichiarato: “La lotta di potere in Red Bull? L’ho vista da fuori, per me sono tutte ca**ate, abbiamo una gran bella atmosfera nel team, tutti sanno alla perfezione quali sono i ruoli da rispettare. La notizia della scomparsa di Dietrich dello scorso anno è stata molto triste, ma vogliamo che la sua eredità possa continuare. Le cose stanno andando bene ed è per questo che non ci saranno cambiamenti. Questo dice tutto“.