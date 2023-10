Verstappen come Valentino Rossi? Gli è venuta un’idea folle

Max Verstappen e Valentino Rossi sono due icone nei loro sport, ed ora l’olandese può davvero imitare il pilota di Tavullia.

Cos’hanno in comune due personaggi così diversi come Max Verstappen e Valentino Rossi? La risposta è semplice e banale, ovvero un talento che in pochi possono dire di aver posseduto. Il “Dottore” ha avuto il merito, oltre che di vincere tutto ciò che c’era da vincere, di rendere popolare una categoria come il Motomondiale, alla quale prima erano interessati solo gli appassionati.

Super Max ha fatto una cosa molto simile, anche se circoscritta al suo paese, ovvero l’Olanda. Nei Paesi Bassi il motorsport non è mai stato uno sport molto seguito, ma da quando corre il figlio di Jos è cambiato tutto, con intere tribune gremite di tifosi orange che hanno cambiato il modo di seguire la F1. Per l’olandese c’è un seguito pazzesco, che fa ben capire quanto sia stato grande il suo impatto con il Circus.

Verstappen sta dominando la scena, e vista la superiorità della sua Red Bull, può pensare di arrivare a cinque titoli mondiali entro il 2025, prendendosi anche i prossimi due titoli. Super Max ha però intenzione di non correre in F1 per sempre, ed ha già dei progetti che sono molto interessanti per il suo futuro. Ora emerge anche un paragone con Valentino Rossi.

Verstappen, ecco come può copiare Valentino Rossi

La carriera di Valentino Rossi in MotoGP si è conclusa proprio nel momento in cui Max Verstappen vinceva il suo primo titolo in F1. Infatti, il “Dottore” ha disputato la sua ultima gara il 14 di novembre del 2021 a Valencia, mentre l’olandese si è preso il mondiale il 12 di dicembre seguente, meno di un mese dopo.

Questo fa ben capire la differenza di età che c’è tra i due, che però sono legati dal profondo amore per le corse e per il modo in cui trascinano le folle. Ora emerge un altro tipo di legame, ovvero quello legato alle corse a ruote coperte, nelle quali il pilota di Tavullia milita ormai da un paio di anni. In un’intervista riportata da “Crash.net“, il tre volte iridato ha detto che vorrebbe imitare proprio ciò che ha fatto il “Dottore”.

Ecco le sue parole: “Correrò ancora a lungo, ma non nei Gran Premi. Sarebbe molto bello fare come Valentino Rossi, seguo le sue gare nel GT, categoria che mi interessa perché abbiamo anche una nostra vettura che è iscritta. Ha fatto tutto quello che poteva in MotoGP, ha avuto una carriera a dir poco pazzesca, ma sta lavorando duramente, si diverte ed ha ancora voglia di vincere“.

Verstappen ha poi fatto sapere che dopo il ritiro dalla F1 continuerà a gareggiare, magari seguendo proprio le orme di Valentino Rossi nel GT e nelle gare di durata: “Dal mio punto di vista, voglio continuare a gareggiare, ma penso che cercherò da fare qualcosa di molto simile un domani“.

Super Max ha già detto varie volte che la sua intenzione è quella di non correre troppo a lungo nel Circus, con il sogno che è quello di disputare la 24 ore di Le Mans in futuro. Si tratta della corsa endurance più importante al mondo, che dal 2023 ha riguadagnato appeal con l’ingresso di tante case ufficiali, tra cui la Ferrari che ha vinto al debutto.

Anche Valentino Rossi potrebbe presto esordire a Le Mans, visto che è sotto contratto con la BMW, che dal prossimo anno porterà una Hypercar a correre la 24 ore. Chissà, magari le due leggende si incontreranno presto in pista come rivali, con gli appassionati che già sognano il grande duello.