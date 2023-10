Toyota, la nuova C-HR in super offerta: prezzo record per voi

Se siete interessati ad acquistare la nuova Toyota C-HR, adesso avrete una grande occasione. Ecco come può essere davvero vostra.

Il marchio Toyota è il maggior produttore di auto al mondo, con oltre 11 milioni di auto vendute, e con un futuro che punta su delle grandi novità. Infatti, la nuova gestione sta puntando sull’elettrico, che dalla vecchia guida, ovvero Akyo Toyoda, non era di certo ben visto.

Ormai tutte le auto che vengono offerte dalla casa nipponica sono solo ibride, come la nuova C-HR, che è stata da poco svelata e che ora è ordinabile dalla clientela. L’auto è lunga 4,36 metri, ed è 3 centimetri più larga di quella che ha sostituito, ma più corta di 3 centimetri. Di motorizzazioni ne sono disponibili davvero parecchie, e la variante Plug-In Hybrid è senza dubbio quella più tecnologicamente avanzata ed interessante.

Per quanto riguarda le velocità massime, quasi tutte le versioni sono limitate a 180 km/h, ma c’è da dire che la Toyota ha fatto dei grossi passi in avanti per ciò che riguarda il comfort di guida. Come tutte le altre case, anche quella del Sol Levante ha portato sul mercato un modello che ha conosciuto grandi aumenti sul fronte del prezzo, ma sarebbe stato difficile fare il contrario visti i tempi che corrono. A questo punto, andiamo a dare un’occhiata alla promozione prevista per il lancio, che di sicuro farà al caso vostro.

Toyota, ecco come acquistare la nuova C-HR

In un periodo in cui il mercato dell’auto è in crisi, le case devono inventarsi quante più cose possibili per cercare di aumentare le vendite ed incentivare i clienti all’acquisto. Nella giornata di oggi, vi parleremo di un’ottima offerta pensata dalla Toyota per la C-HR, che è da poco uscita nella sua nuova versione.

Sulle colonne di “Auto.it“, è apparsa l’analisi del prezzo promozionale previsto per il lancio del modello. Per averlo, infatti, potrete contare su uno sconto di 3.000 euro, che è pari all’8% sul totale, ed è così che la versione Active vi costerà 32.700 euro invece che 35.700 come previsto dal listino.

Tuttavia, i vantaggi non sono terminati solamente con lo sconto, ma si può sfruttare anche un finanziamento agevolato che dura quattro anni, con maxi-rata finale e valore futuro garantito. La formula Toyota Next vi permetterà anche di personalizzare la durata e la forma del prestito, in modo da potervi gestire al meglio il pagamento.

Andando nel dettaglio, la versione 1.8 Active da acquistare con un finanziamento prevede un anticipo di 8.450 euro e poi un pagamento di 47 rate mensili da 229 euro ognuna. Si tratta di una formula vantaggiosa, dal momento che il prezzo delle rate non è così elevato come per altri modelli.

Per quanto riguarda la maxi-rata finale, il prezzo è di 19.170 euro, che però può essere anche non pagata restituendo il veicolo. Tuttavia, in quel caso non dovrete andare oltre i 60.000 km da percorrere in quattro anni, per cui, se vi spostate spesso con la vettura è bene valutare prima il tutto. L’offerta scadrà il prossimo 31 di ottobre, per cui avete ancora qualche giorno per pensarci.