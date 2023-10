Quanto costa un viaggio con l’Orient Express? Le cifre sono assurde

Oggi vi parleremo del pazzesco Orient Express e di quelli che sono i prezzi per prenderlo. Non si tratta di un viaggio economico.

Nel 1883, partì l’avventura del mitico Orient Express, che inizialmente collegava Parigi a Costantinopoli, ovvero l’odierna Istanbul. Il viaggio era messo a disposizione dalla Compagnia Internationale des Wagons-Lits. Il servizio fu costretto all’interruzione a causa delle due guerre mondiali nella prima metà del Novecento, per poi ripartire sino al 1977.

Tuttavia, quello fu l’anno dello stop definitivo, dal momento che la concorrenza degli aerei era ormai troppo forte, e grazie ad essi i tempi per raggiungere le varie città erano molto più corti. Rimase attivo un solo servizio quotidiano che collegava Parigi a Vienna sino al 2007, mentre il 14 dicembre del 2009 il programma fu del tutto chiuso. In seguito però, il convoglio è tornato a viaggiare grazie alla Belmond Management Limited, azienda britannica che si occupa del settore turistico.

Oggi esiste il Venice-Simplon Orient Express, un convoglio utilizzato non come mezzo di trasporto, ma come esperienza unica da vivere all’interno di un treno fatto di lusso e di ricordi dei bei tempi andati. Ad oggi, questo treno ha ben 17 carrozze, tutte risalenti a circa un secolo fa, che ovviamente sono state del tutto restaurate, con anche 6 grandi suite a disposizione di chi paga un biglietto più costoso. Ora andremo a dare un’occhiata a quelli che sono i prezzi per affrontare un viaggio.

Oriente Express, ecco quanto costa un viaggio

Sul sito web “L’astrolabio.it“, si è parlato di quelli che sono i costi da dover sostenere per affrontare un viaggio con l’Orient Express, e vi anticipiamo che non è una cosa per tutti. I costi dipendono dall’itinerario ed anche dalla cabina che si sceglie, e ad esempio, un viaggio Parigi-Venezia può costare sino a 2.500 euro.

Tuttavia, il costo sale anche a 4.000 euro se da Venezia si vuole arrivare sino a Londra e viceversa, per un viaggio molto lungo ma che vi consentirà di vivere un vero e proprio sogno. Negli ultimi tempi, è stata ripristinato anche il percorso originale, il che significa che si può arrivare anche ad Istanbul.

Partendo da Venezia, ci vogliono ben 8.000 euro per arrivare in Turchia, ovviamente per ogni singolo biglietto. Negli ultimi tempi, sono state aggiunte 5 nuove destinazioni, ovvero Roma, Firenze, Bruxelles, Ginevra ed Amsterdam, alcune tra le più belle città di tutta Europa.

Per quello che riguarda l’esperienza di viaggio, parliamo di un qualcosa che, almeno una volta nella vita, tutti dovrebbero fare. Le camere sono dei veri e propri salotti dotati di letti molto comodi e divani soffici che vi daranno la possibilità di lavorare al computer o di svagarvi in qualsiasi modo.

Le suite sono spaziali, con ampi luoghi in cui rilassarsi e passare del tempo, mentre anche l’esperienza culinaria vi porterà ad assaggiare piatti eccezionali. Dunque, se avete qualche soldino da spendere, pensate seriamente ad un viaggio con l’Orient Express, vi garantiamo che non ve ne pentirete. Si tratta del sogno di una vita di tante persone.