Chi è proprietario della BMW? Ecco la verità sul brand bavarese

La sigla BMW evoca negli appassionati motori emozioni incontrollabili. La sigla è nata proprio allo scopo di esaltare il prodotto Made in Germany.

BMW è sportività, piacere di guida, esclusività e tanto altro. E’ un brand che ha saputo conservare una propria identità, rinnovandosi a ritmi che spesso sono stati capiti anni dopo. Già nelle idee dei fondatori c’era l’idea di un marchio che avrebbe fatto storia nell’industria del motori. Hanno saputo innovare e reinventarsi, anche in questi difficili anni legati alla transizione elettrica.

Il significato di BMW è Bayerische Motoren Werke. Il nome riporta alla storia della casa, fondata nell’attuale Stato Libero di Baviera, uno dei più estesi della Germania. In secondo luogo, il marchio ha saputo creare una immagine di potenza a 360°, dato l’impegno anche in altri settori. La BMW Bayerische Motoren Werke AG è nata dalla Rapp Motorenwerke GmbH, che realizzava motori per aerei dal 1913.

Durante la prima guerra mondiale, Rapp era al servizio dell’aeronautica militare dell’Impero tedesco. Le automobili non avevano ancora avuto l’impatto sulla popolazione, come poi in Germania si ebbe, prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, con le idee di Hitler su un mezzo alla portata di tutti.

In quel caso fu la Volkswagen con il Maggiolone a rubare la scena. Chi doveva affrontare viaggi lunghi, usava il treno ai tempi della nascita del brand bavarese, ma piano piano la BMW fece breccia in ogni ambito, compreso quello delle due ruote.

I fondatori della BMW

La Rapp Motorenwerke presentava il quartier generale a Monaco di Baviera, come del resto la Gustav Otto Flugmaschinenfabrik, dove i motori venivano montati sugli aerei. L’azienda Otto dichiarò bancarotta nel 1916 e prese forma, dalle sue ceneri, la Bayerische Flugzeugwerke AG (BFW). In seguito, anche la Rapp Motorenwerke mutò e si chiamò Bayerische Motoren Werke GmbH. Il legame tra la Rapp e l’origine di BMW AG si può notare anche dal logo delle moto e delle auto.

Oltre e Rapp e Otto altri due uomini chiave della nascita della BMW sono stati l’ingegnere austriaco Popp e un italiano, Camillo Castiglioni. Il 13 agosto 1918, la Bayerische Motorewerk GmbH cambiò in Bayerische Motorenwerk AG, una società per azioni con un capitale sociale di 12 milioni di marchi tedeschi, un terzo dei quali del consigliere commerciale italiano Camillo Castiglioni.

Il BMW Group è cresciuto al punto tale da diventare oggi un produttore premium. Con i suoi brand BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, hanno saputo metter su un impero, totalmente indipendente dalle note alleanze tra case costruttrici.