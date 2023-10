Qual è la Hyundai più economica? Questa è un vero affare

La Hyundai produce un gran numero di vetture, ed oggi vi parleremo di quella che costa meno di tutte. Andiamo a scoprirla.

Il mercato dell’auto è in una fase molto negativa, nella quale la gran parte dei costruttori è in crisi. Tuttavia, ciò non vale per la Hyundai, che sta ottenendo degli ottimi risultati ed è un marchio in crescita. Della casa coreana, o meglio del suo gruppo, fa parte anche la Kia, che è tra i dieci marchi che vendono più di tutti in Europa.

Dunque, parliamo di un costruttore dal grande successo, che di recente sta investendo molto sull’elettrico svelando tanti nuovi modelli. La gran parte delle vendite non arrivano dalla patria, ovvero dalla Corea del Sud, dove c’è comunque stata una notevole crescita rispetto al passato, ma dall’estero, soprattutto dal vecchio continente dove questi modelli sono molto apprezzati.

Nelle prossime righe, andremo a scoprire qual è la Hyundai più economica in assoluto, ed è chiaro che si tratti di una piccola citycar, che comunque nel prezzo è cresciuta parecchio nel corso degli ultimi anni, cosa che non sorprende vedendo quelli che sono stati i rincari che hanno colpito il settore automotive.

Hyundai, ecco il modello meno costoso

Con un prezzo che parte da 16.250 euro, la Hyundai meno costosa di tutte è la i10. Parliamo di una vettura che è ovviamente un’utilitaria, e che viene prodotta sin dal lontano 2007. Nel 2013 è stata svelata al mondo la seconda serie, che nel 2020 ha fatto strada alla terza, che è quella attualmente in produzione ed in vendita sul mercato.

Quest’ultima è stata svelata, in realtà, al Salone di Francoforte del 2019, con le consegne che sono iniziate l’anno dopo. L’auto di Segmento A ha una potenza che può toccare anche i 101 cavalli, anche se non si tratta della entry level che è quella che ha il costo più basso in assoluto. Per quanto riguarda la meno costosa, infatti, il motore è un 1.0 3 cilindri da 67 cavalli, che però si distingue per i consumi molto ridotti, che al giorno d’oggi sono un bel vantaggio.

Per quello che riguarda il listino meno caro, è incluso il climatizzatore, il cruise control, il sistema di sicurezza che tiene sotto controllo il sonno e tanti altri aspetti che la Hyundai vi mette a disposizione. Con i vari optional, com’è logico che sia, la spesa sale, ma vi assicuriamo che questa vettura è un’ottima scelta.