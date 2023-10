La Lamborghini lancia una nuova belva: ecco il SUV da più di 800 cavalli

La Lamborghini è impegnata sul fronte dei SUV, ed ora è in arrivo per i fan un capolavoro pazzesco. Andiamo a scoprirlo.

In casa Lamborghini è in corso un periodo di transizione, nel quale si stanno scardinando tante tradizioni passate alla ricerca del successo futuro. Infatti, qualche anno fa è stato svelato il SUV Urus, mentre a breve arriverà anche la sua versione Plug-In Hybrid. La casa emiliana si è aperta ai SUV, e non è finita qui.

Infatti, presto la Lamborghini produrrà un SUV elettrico, ovvero il Lanzador, che è già stato svelato poco fa in una sua versione concept. Insomma, la casa di Sant’Agata Bolognese guarda molto alle nuove tecnologie, ed oggi vi mostreremo un progetto clamoroso del quale è protagonista.

Lamborghini, scopriamo questa ABT Urus Scatenato

All’interno del gruppo Volkswagen troviamo tanti marchi iconici come la Lamborghini, ed il SUV per eccellenza di questo marchio, ovvero l’Urus, è stato protagonista di un opera di tuning davvero pazzesca da parte di casa ABT. Si tratta del più famoso elaboratore dei modelli che fanno parte del gruppo di Wolfsburg, che ha avuto anche una squadra nel DTM assieme all’Audi, vincendo tantissimi titoli e dando spettacolo in questo campionato.

Oggi è tornata ad occuparsi soltanto di elaborazioni, e c’è da dire che l’ABT Urus Scatenato è una delle opere migliori mai realizzate. Le modifiche partono da quello che è il cuore del SUV, ovvero il motore, un 4.0 V8 biturbo che già di per sé aveva toccato la potenza massima di 666 cavalli, giudicati non sufficienti dagli uomini della ABT.

Con alcuni importanti ritocchi all’elettronica, si è riusciti a trovare un aumento di 144 cavalli, portando la spinta massima a quota 810. In seguito, si è passati all’elaborazione del lato aerodinamico, che ormai è importante sulle auto stradali tanto quanto su quelle da corsa.

Sulla parte anteriore è stato aggiunto uno splitter molto sportivo nelle forme, cosa che rende l’auto, almeno a livello visivo, molto più aggressiva ed incollata alla strada. Nuove anche le minigonne che aumentano la downforce, mentre al posteriore c’è un altro nuovo spoiler.

Uno dei segreti di ABT è il risparmio del peso che garantisce ai modelli su cui lavora, ed anche sull’Urus Scatenato è stata usata tanta fibra di carbonio. Essa si trova sia nella zona del cofano che attorno alle ruote, così come negli specchietti, ma anche sul guscio dei sedili.

Inoltre, la possiamo trovare anche sul cambio e nella plancia, per un risparmio sul fronte del peso che è davvero notevole, oltre a darci ancor più l’idea di avere a che fare con una macchina da corsa omologata per l’uso stradale.

Le prestazioni sono folli, con lo scatto da 0 a 100 km/h che viene completato da questa Lamborghini in soli 3,2 secondi, una performance da urlo per un SUV. Non è stato fornito un dato relativo alla velocità massima, che però andrà sicuramente a distruggere il muro dei 300 km/h. Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube ufficiale di ABT, potete farvi un’idea delle sue forme.