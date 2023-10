Leclerc, euforia totale dopo la pole: le sue parole fanno emozionare i fan

Mancano sempre meno GP alla conclusione della stagione 2023. Leclerc ha chiara l’idea di voler scavalcare in classifica i piloti che lo precedono e consentire alla Ferrari di raggiungere il secondo posto della graduatoria costruttori.

Charles è partito alla volta del Texas per provare a ripetere quantomeno il risultato della scorsa annata. Il pilota della Ferrari riuscì ad arrivare al terzo posto, risultando spettatore del trionfo di Max Verstappen. I trionfi del tre volte campione del mondo della Red Bull Racing non sono più una novità. Il coetaneo lo ha surclassato a livello statistico, sebbene all’inizio nel 2019 i due si erano battagliati sullo stesso piano.

Leclerc non ha avuto in dote una Rossa che gli consentisse di lottare per il titolo mondiale. Il secondo posto della scorsa annata ha reso ancor più affannosa la rincorsa. Leclerc avrebbe desiderato proseguire la striscia positiva che aveva segnato la sua esperienza nel 2022. A differenza di altri piloti promettenti, come ad esempio Lando Norris, il monegasco ha già provato il gusto del trionfo, sia nel 2019 che nella stagione passata, per poi arenarsi in modo inquietante a causa dei limiti tecnici delle monoposto Ferrari.

Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e sembra ovvio che sia destinato a rimanere in Ferrari anche per una mancanza concreta di alternative nelle squadre di vertice. Se in RB Racing la priorità è legata interamente al punto di riferimento Verstappen, in altre realtà si è scelto di puntare sugli attuali driver non danno possibilità concrete al figlio d’arte di Herve di cambiare scenario.

Intorno a Leclerc è come se ci fosse oramai una gabbia dorata, fatta di attenzioni mediatiche e un tifo spasmodico che però non si sta concretizzando in un successo professionale legato alla pista. Il numero 16 ha ottenuto in 5 stagioni in Ferrari appena 5 vittorie. Rischia di diventare un altro degli incompiuti passati da Maranello che non hanno avuto la possibilità di guadagnarsi uno spazio nel gota della F1.

Le parole di Leclerc

Dopo il lungo filotto di successi targato Mercedes ci si attendeva una Ferrari in grande spolvero. Ora, con due anni di ritardo, saranno costretti a correre ai ripari con un nuovo progetto nel 2024 e non è detto possa garantire nel biennio successivo un’evidente passo in avanti. Al momento per la squadra capitanata da Fred Vasseur c’è l’obiettivo di ritornare al secondo posto nella classifica costruttori che di fatto segnò l’epilogo della esperienza professionale di Mattia Binotto a Maranello.

Le prove libere di Austin hanno già messo in evidenza i valori tecnici. Ecco l’idea che si è fatto Sainz. Charles ha strappato una pole position da applausi, sfruttando la retrocessione di Verstappen. Al termine delle qualifiche CL16 ha dichiarato: “Abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Ci sono state delle buone prove libere, il lavoro è stato solido. Ho avuto buonissime sensazioni nell’auto. Nel giro buono ho commesso degli errori, ma penso che non sia stato semplice per nessuno e partiremo in pole domenica”.