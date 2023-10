Ferrari, iniziativa da applausi: guardate cosa hanno fatto negli USA

La Ferrari merita un giusto applauso per ciò che è riuscita a compiere oltreoceano, dove un evento di beneficenza ha fruttato tanto denaro.

In casa Ferrari si pensa al futuro, con una gamma di tanti nuovi modelli che sta per essere sensibilmente aggiornata. Il 2024 sarà l’erede della LaFerrari, hypercar svelata 11 anni fa e che sta finalmente per avere un seguito, con i test su strada che sono iniziati già da qualche tempo.

La Ferrari è un marchio che investe ed innova, ed ora il modello più atteso è sicuramente l’elettrica che arriverà nel 2025. A Maranello si pensa anche a fare del bene, come confermato anche dall’evento che si è tenuto nel corso di questi giorni oltreoceano, dove è stato raccolto un gran quantitativo di denaro da un’asta benefica.

Ferrari, grande risultato nel Gala di New York

Nel corso della settimana che si sta per concludere, la Ferrari ha organizzato un Gala di beneficenza a New York, dove ha raccolto ben 7 milioni di dollari. Infatti, è andata in scena un’asta che si è tenuta presso gli Hudson Yards Public Square and Gardens, e l’incasso è stato davvero notevole.

Il tutto verrà devoluto a progetti di sostegno all’educazione all’interno della comunità del Cavallino, per un qualcosa che è sempre stato nell’interesse degli uomini di Maranello. A farla da padrona in quest’asta sono stati un totale di otto lotti, che hanno rappresentato la grande varietà che viene proposta nella gamma del Cavallino di oggi, partendo dalle Sports Cars arrivando al programma competizione, sino ad oggetti del lifestyle.

Inoltre, una delle grandi protagoniste è stata la splendida 812 Competizione Taylor Made, colorata da un giallo personalizzato che di certo era difficile non notare. Presente anche una mostra speciale organizzata attorno al The Vessel, dove sono stati esposti 14 capolavori di Maranello.

Tra di essi, spicca la Ferrari 499P Hypercar che ha vinto la 24 ore di Le Mans, nelle esatte condizioni in cui ha finito la gara, con tanto di sporco sulla carrozzeria. Si tratta dell’esemplare #51, che ha vinto la corsa con Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi, in sostanza un pezzo di storia.

Inoltre, era esposta anche la 166 MM del 1948, una delle prime auto del Cavallino della storia. Insomma, si è trattato di un grande evento organizzato in una delle città più belle del mondo, alla presenza anche di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che poi sono partiti alla volta di Austin in vista del GP di F1 degli Stati Uniti.