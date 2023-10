Marquez pessimista cosmico: le sue parole fanno cadere le braccia ai suoi fan

Marc Marquez spera di essere competitivo in Australia, dove in passato è stato grande protagonista. Ecco le parole dello spagnolo.

La stagione di Marc Marquez è stata molto difficile, a causa di una crisi tecnica della Honda che non ha fatto altro che peggiorare in questo 2023. La RC213V è la moto peggiore in assoluto, ed alcune volte è stata migliore solo della Yamaha, peggiorando nell’arco del campionato.

Con questo scenario, il nativo di Cervera ha deciso di lasciare la Honda a fine anno, passando alla Ducati del Gresini Racing, nella speranza di riuscire a riscattarsi con la Desmosedici. Sin dai test di Valencia di fine novembre, l’otto volte campione del mondo potrà provare la nuova moto, quella che sta dominando la stagione attuale.

Marquez ha fatto una gran gara lo scorso anno a Phillip Island, portando a casa un gran secondo posto dietro ad Alex Rins con la Suzuki, che vinse per pochi decimi sul connazionale. Ripetere quella piazza d’onore sarà un’impresa quasi impossibile, ma mai dare per morto un talento come lo spagnolo di casa Honda.

Marquez, ecco le sue prime parole in Australia

Marc Marquez è stato interpellato dalla stampa nel giovedì del GP di Austraiia, il giorno dedicato ai media. Il rider di casa Honda non si aspetta un granché da Phillip Island, ma spera comunque di ritrovare quella fiducia che ha perso con la caduta della scorsa settimana, che lo ha costretto all’ennesimo ritiro di questa durissima stagione

Il nativo di Cervera non se la sente di fare pronostici: “Quest’anno è difficile dire se il nostro livello sarà buono oppure no. Lo scorso anno è vero che sono stato molto veloce, ma non ho aspettative. Lo scorso fine settimana non sono riuscito ad accettare il fatto che corressimo su una pista dove non eravamo veloci, e questo ti porta a cadere più facilmente. Ora devo fare un passo indietro e ritrovare la giusta fiducia“.

Marc ha ricordato la scivolata di Mandalika, che gli ha tolto molta fiducia: “In Indonesia eravamo partiti molto forte, ma direi che era anche una questione di motivazione. Il fatto che andavamo bene dipendeva dal poco grip della pista, poi sono caduto sia al sabato che alla domenica, ed ho perso molta fiducia. Il ritiro della gara domenicale mi ha fatto molto male“.

Il tempo potrebbe dar fastidio a squadre e piloti, visto che potrebbe piovere: “Il meteo? Qui c’è sempre tanto vento, poi è pericoloso nei casi in cui si verifica l’aquaplaning perché ci sono i muri vicini. Se c’è vento, invece, vai più piano. Il pilota può fare più la differenza, ma serve comunque tanto grip al posteriore. Su questa pista puoi spingere solo se te lo senti, altrimenti è meglio di no“.

Marquez non crede che si possa riuscire a vincere una gara in questo finale di stagione: “La vittoria? Quest’anno portarla a casa sarà molto difficile, non penso di farcela perché siamo lontani. Non siamo ad un paio di secondi da chi vince, ma a sette-dieci secondi quando facciamo le nostre gare migliori. Non credo di vincere né qui, né a Buriram né a Valencia, che sono le piste migliori tra quelle che mancano per la nostra moto“.

Marc è poi stato interpellato sul futuro della sua ormai ex squadra, che sta cercando un pilota in grado di rimpiazzarlo: “So che la Honda è in una situazione difficile perché tanti piloti hanno già un contratto per il prossimo anno, ma auguro loro il meglio perché chiunque prenderà il mio posto troverà un team umanamente fortissimo e molto unito verso gli obiettivi“.