F1, il sogno nel cassetto di Verstappen è la Ferrari: arriva una confessione scioccante

Max Verstappen ha vinto 3 titoli mondiali con la Red Bull Racing. L’olandese ha confessato che desidera una Ferrari con tutto il suo cuore.

Max Verstappen è diventato il rimpianto di molti team. In Red Bull Racing furono i più lesti a metterlo sotto contratto quando ancora è uno sbarbato e già faceva grandi cose in pista. La velocità SuperMax l’aveva già messa in mostra sui kart, ma è nei campionati a ruote scoperte che diede dimostrazione della sua enorme forza.

L’olandese è diventato un pilota completo sotto tutti i punti di vista. Il carattere e il killer instinct non gli è mai mancato. Il fenomeno di Hasselt con l’esperienza è diventato infallibile. I suoi errori, negli ultimi 3 anni, si contano. Sul piano tecnico ha avuto in dote monoposto spettacolari, ma questo è il destino naturale di tutti i più grandi fenomeni nella storia del Motorsport.

Il pilota di maggiore talento finisce nel miglior team. Nessuno oggi ha monoposto più performante, ma Max è capace di spingerla oltre i limiti della fisica. Ha colto risultati di spessore, senza nemmeno troppa fatica. Ha battuto tutti i record di vittorie in una singola annata, conseguendo anche la più lunga striscia di vittorie di fila della storia della F1. Con 10 trionfi nel 2023 si è messo alle spalle anche Sebastian Vettel che, sempre in RB, ne ottenne 9.

Non salirà sul podio in tutte le corse in questa annata, ma si sta avvicinando a grandi passi ad agganciare anche i 5 Mondiali di fila di Michael Schumacher. Il Kaiser, in Ferrari, festeggiò i titoli dal 2000 al 2004, non lasciando scampo ad Hakkinen, Raikkonen, Montoya e company. Il dominio del tedesco fu, sotto certi versi, più sudato. Max, salvo clamorosi stravolgimenti nel prossimo biennio, dominerà senza troppi patemi.

Il desiderio di Max Verstappen

Il #33, oggi numeri 1 della griglia, è già tra i campioni migliori di sempre. E’ astuto, veloce sul giro secco ed amministra le mescole come pochi. Come un computer, nell’abitacolo, gestisce i vari momenti della gara come un veterano. Ha la stessa età di Leclerc, ma è come se avesse l’esperienza di un Hamilton. Max ha anche una bellissima relazione con la modella Kelly Piquet, figlia del 3 volte iridato brasiliano.

Ha praticamente tutto quello che potrebbe sognare un uomo, ma c’è un sogno ancora non realizzato nel suo futuro. Intervistato dal magazine della Gazzetta dello Sport Sportweek il figlio d’arte di Jos ha confessato: “Nel mio garage vorrei tutte le monoposto Red Bull con le quali ho vinto il titolo. E in più vorrei la Ferrari F2004 di Schumacher, una monoposto incredibile. Però, non saprei come comprarla. Faccio un appello a John Elkann: spero che legga questa intervista e magari mi chiami“.

Per il Presidente della Ferrari potrebbe anche essere l’occasione di intavolare un discorso per il futuro. Leclerc e Sainz andranno in scadenza nel 2024. Verstappen sarebbe il colpo da 90 per indebolire l’avversario diretto per il titolo mondiale. Perché non farci un pensierino?