F1, Verstappen vuole la Ferrari? Clamorosa dichiarazione del campione

Max Verstappen sta dominando la F1 odierna, ed ora arriva un’ammissione pazzesca da parte sua. Tifosi in visibilio per lui.

La F1 attuale vive sotto il netto dominio di Max Verstappen, che in questo 2023 non ha dato alcuna possibilità agli avversari. Che sarebbe stata una stagione a senso unico lo si era capito sin dai test del Bahrain, con l’olandese e la Red Bull subito su un altro pianeta, come avvenuto nel GP di Sakhir di pochi giorni dopo.

Tutta la stagione ha vissuto sotto questo filone, e di colpi di scena ce ne sono stati veramente pochi. La Ferrari, che avrebbe dovuto sfidare la Red Bull, non si è mai vista, se non in occasione del successo di Carlos Sainz a Singapore, approfittando dell’unico week-end storto di questa strepitosa RB19.

In molti si domandano quale potrebbe essere il rendimento di Super Max a bordo di una Rossa, una prospettiva davvero esaltante per una F1 che ha un disperato bisogno di lotte in pista, e vedere l’olandese lasciare la Red Bull per passare alla Rossa sarebbe davvero una grande speranza di rinascita per il Cavallino.

F1, le pazzesche parole di Max Verstappen sulla Ferrari

La Ferrari non è più nell’olimpo della F1, o meglio, lo è se si pensa solo e soltanto al glorioso passato, ai tempi di Michael Schumacher e di un’era strepitosa, che ormai risale a vent’anni fa. Dopo quei trionfi ed il titolo di Kimi Raikkonen del 2007, la Scuderia modenese è tornata alla mediocrità dell’epoca precedente al Kaiser di Kerpen.

Questo ci fa capire come, in realtà, la Ferrari dal 1980 ad oggi sia stata vincente solo per pochi anni, ed è stata, per il resto, annichilita dal dominio degli inglesi (visto che sia Red Bull che Mercedes hanno le loro sedi oltremanica), ed in passato anche da McLaren, Williams e Benetton.

Una delle poche speranze è quella di far arrivare Max Verstappen a Maranello, e nel corso di un’intervista concessa a “La Gazzetta dello Sport“, il campione del mondo ha parlato di un sogno che lo lega proprio alla casa italiana. I tifosi sperano che possa essere una sorta di anticipazione per quello che potrebbe accadere in futuro.

Ecco le sue parole: “Vorrei avere la Ferrari di F1 del 2004, una macchina fantastica. Non so come potrei fare per comprarla, manderei un messaggio a John Elkann, anzi, mi piacerebbe se legge quest’intervista e mi chiamasse. Quella è stata veramente una macchina clamorosa ed averla nel mio garage sarebbe fantastico“.

Resistere al fascino di una F2004 è impossibile anche per chi sta dominando al giorno d’oggi, visto che parliamo di una delle monoposto più belle e forti di sempre. 19 anni fa, la Ferrari dominò con quella vettura con 15 vittorie conquistate su 18 gare totali, e Michael Schumacher portò a casa 12 successi nelle prime 13 gare, un rendimento da vero e proprio rullo compressore.

Che contro questo siluro non ci sarebbe stata storia per nessuno si capì subito dai primi test invernali, con il tedesco che poi vinse tutte le prime cinque gare, annichilendo la concorrenza. Secondo molti, la F2004 è la Rossa più forte di sempre, anche se pure la F2002 è in lizza per giocarsi questo posto esclusivo tra le migliori della storia.

Quanto fatto da Schumacher potrebbe essere “imitato” da Verstappen, ovvero lasciare un team vincente per risollevare il Cavallino, una prospettiva che non può non affascinare il figlio di Jos. Se dovesse andare in Ferrari e vincere il titolo mondiale, questo pilota entrerebbe definitivamente nell’olimpo dei più forti di sempre, e siamo sicuri che, prima o poi, questo progetto potrà accadere.