Che macchine hanno i ricchi? Ecco i modelli preferiti dai miliardari

Oltre ad una vita da sogno, i ricchi sono fortunati anche per possedere parchi auto spettacolari. Ecco le vetture scelte ds noti miliardari.

Se poteste esprimere un desiderio siamo sicuri che essere ricchi sarebbe il primo o uno dei primi della lista. Le ragioni sono semplici. I ricchi non sono costretti a lavorare per vivere e possono permettersi continui viaggi, acquisti lussuosi e supercar spettacolari. Per questi motivi i ricchi sono, estremamente, fortunati. Vincono la lotteria, spesso, già dalla nascita con posizioni economiche invidiabili.

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos non è un grande amante di vetture sportive. Preferisce la funzionalità di una Honda Accord alle linee tese di una Lamborghini. Elon Musk, invece, a capo della Tesla e di SpaceX ha una passione per le quattro ruote. Ha rivoluzionato l’industria dell’Automotive con le sue Tesla, ma possiede anche vetture termiche. In garage ha una leggendaria Ford Model T del 1920.

Il miliardario sudafricano ama le supercar inglesi, avendo una iconica Jaguar E-Type del 1967 e una Lotus Esprit “Wet Nellie” del 1976. Musk possiede anche una leggendaria McLaren F1 del 1997, una Hamann BMW M5 del 2006, un’Audi Q7 del 2010 e una Porsche 911 Turbo del 2012. Non proprio le vetture più ecologiche del mondo, ma esempi dell’ingegneria top tedesca ed inglese.

Le supercar dei miliardari

Il boss di Facebook, Instagram, WhatsApp, Mark Zuckerberg ha diversi gioielli nella sua collezione. Abbiamo appurato che vanta una Pagani Huayra e Acura TSX, mentre è stato beccato in giro anche con la più comoda Golf GTI. I ricchi, del resto, hanno anche esigenze normali. In città non è semplice facile spostarsi a bordo di super bolidi.

Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, ama le Porsche. Nel suo garage spicca la full electric Porsche Taycan, primo modello alla spina della casa di Stoccarda, oltre a storiche 911 Turbo e 959. I VIP più ricchi amano anche le auto italiane, Ferrari e Lamborghini in primis. C’è anche chi preferisce un autista ed una lussuosa Bentley o Rolls Royce.

Va detto che essere miliardari, magari, consente di non avere ansie da multe e da eventuali riparazioni, ma le skill non si acquistano. Anche i ricchi possono piangere o ritrovarsi immischiati in clamorosi crash. Guardate l’assurdo incidente di una Ferrari in una galleria. Occorre sempre stare attenti agli effetti di una guida spericolata sulle strade di tutti giorni.