Lorenzo, la sua reazione per la caduta di Martin fa il giro del mondo (VIDEO)

La MotoGP ci sta regalando una grande bagarre, e la caduta di Martin in Indonesia è molto pesante. Ecco la reazione di Lorenzo.

Il Gran Premio d’Indonesia della MotoGP non ha certo deluso coloro che speravano nei colpi di scena, visto che in 24 ore ci sono stati ben due cambiamenti al vertice del mondiale. Jorge Martin aveva vinto dominando la Sprint Race del sabato, salendo così in testa al mondiale per la prima volta nel corso della sua ancor giovane carriera.

Il rider della Ducati Pramac appariva inarrestabile, mettendo a referto la quarta affermazione consecutiva nella “garetta” del sabato. Nel frattempo, Pecco Bagnaia finiva a -7 in classifica dopo un mesto ottavo posto, e le cose non sarebbero potuto andare peggio considerando il 13esimo posto sulla griglia di partenza per la gara di domenica.

Martin è partito come un razzo anche in gara, balzando dal sesto al primo posto in poche centinaia di metri, confermando uno stato di grazia dal quale pareva impossibile rimuoverlo. Nel frattempo, Bagnaia aveva recuperato diverse posizioni, ma il campione del mondo della MotoGP non aveva il passo per competere con il grande rivale.

Tuttavia, il colpo di scena c’è stato proprio nel momento in cui Martin era in controllo della corsa, con 3 secondi di vantaggio sulla coppia composta da Maveric Vinales e dallo Stesso Bagnaia. Jorge è caduto scivolando fuori pista, un errore che proprio non ci voleva e che può pesare tantissimo sul campionato.

MotoGP, guardate la delusione di Jorge Martin

Il ritiro di Jorge Martin in Indonesia può avere un peso specifico notevole su questa MotoGP, che stava iniziando ad abituarsi all’idea di festeggiare un nuovo campione del mondo. Pecco Bagnaia è così tornato in testa con 17 punti di vantaggio sul rivale, e con una condizione psicologica sicuramente migliore.

Enorme la delusione dei tifosi spagnoli, così come quella della coppia di commentatori di “DAZN“, che vede protagonista il grande Jorge Lorenzo. Nel video postato in basso, si vede l’enorme delusione dell’ex campione della MotoGP, che realizza quanto possa essere importante la sua scivolata in chiave campionato.

Ecco la traduzione delle sue parole: “Ci stavo pensando, ci stavo pensando proprio ora, ha avuto un eccesso di fiducia. Non aveva alcun bisogno di spingere così a fondo in quel momento, doveva rallentare di almeno un paio di decimi. Nel momento in cui gli avversari si riavvicinano, puoi sempre tornare a dare il massimo. Che peccato, dove è caduto? Curva 11? Doveva gestirla molto meglio“.

"¡NO PUEDE SER!" 😣 La narración de @ErnestRiveras y @lorenzo99 del momento que lo puede cambiar todo 🎥 Así reaccionaron en DAZN a la caída de Jorge Martín, con la que pierde el liderato del Mundial #IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/U7bICk2Uzo — DAZN España (@DAZN_ES) October 15, 2023

In seguito, Lorenzo ha sentenziato: “Questo errore gli può davvero costare il mondiale“. Anche se la differenza in classifica con Bagnaia è di soli 17 punti, come detto in precedenza è l’aspetto psicologico che ora potrebbe del tutto cambiare, così come l’inerzia di un campionato davvero folle. Martin avrebbe dovuto dare il colpo del ko ad un Pecco che non vinceva da quasi due mesi, ed invece ha sbagliato proprio nel momento peggiore. In Australia urge una riscossa, altrimenti la tesi di Lorenzo si rivelerà esatta.