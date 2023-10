Che macchina ha Sandro Tonali? Si tratta di un vero e proprio mostro

Sandro Tonali è immerso in un vero e proprio scandalo, ed oggi vi parleremo della sua auto. Si tratta di un vero gioiello.

Il calcio italiano è scosso dall’ennesimo scandalo, che riguarda diversi giocatori coinvolti in un giro di scommesse. Tra di loro, c’è anche Sandro Tonali, ex Milan ora impegnato con il Newcastle. Per il nostro sport si tratta dell’ennesimo incubo, dal momento che ormai, a scandali di questo tipo siamo abituati.

Nel 1980 avvenne il famoso Totonero, che portò anche alle manette il grande Paolo Rossi, poi campione del mondo due anni dopo in Spagna con la nostra Nazionale. Negli anni Duemila c’è stato spazio per diverse problematiche che hanno infangato il mondo del pallone, con Calciopoli nel 2006 che gettò ombre sul regolare svolgimento dei campionati precedenti.

Dopo il calcioscommesse del 2011, alcuni giocatori sono di nuovo coinvolti in questo dramma, ed è un vero peccato perché si tratta di giovani talenti. Sandro Tonali è uno di loro ed ora dovrà fornire delle spiegazioni, ma nella giornata di oggi, vi andremo a svelare una curiosità che lo riguarda. Ecco con quale auto va in giro.

Tonali, ecco con quale auto va in giro

Nel mondo del calcio gira una quantità di denaro incredibile, ed è forse per questo che i nostri giovani, che si trovano travolti dalla ricchezza ad età incredibili, perdono la testa con scommesse e cose di questo tipo. Sandro Tonali possiede una gran bella auto, anche se non si tratta di una Ferrari o di una Lamborghini, o almeno, non è mai stato visto su uno di questi mostri della strada, anche se quella che possiede è comunque una grande vettura.

L’ex Milan si sposta su una Audi RS6 Avant, un vero e proprio bolide che fece il proprio debutto nel 2002. Per chi non lo sapesse, la dicitura Avant sta per Station Wagon, mentre l’RS indica la versione più sportiva delle auto di Ingolstadt, ed in questo caso, della A6. Il modello in questione ha prestazioni da supercar, ma offre anche i comfort di una tradizionale auto a cinque posti.

Il motore che la spinge è un V8 biturbo TFSI da 4.000 cc di cilindrata con 600 cavalli di potenza massima. Su questa vettura, Tonali può raggiungere la velocità massima di 305 km/h, con soli 3,5 secondi di tempo che sono richiesti per toccare i 100 km/h partendo da fermi. Il prezzo di questo bolide parte da 137.738 euro, una vera auto da ricchi.