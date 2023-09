Quanto costa la Porsche meno costosa? Ecco le cifre

Le Porsche hanno sempre dei prezzi sostenuti, ma oggi vi proporremo una bella occasione. Ecco quanto costa la più economica.

Una delle case automobilistiche più amate di tutte è la Porsche, che quest’anno compie 75 anni di storia. Il mito di Weissach nacque nel 1948, e da quel momento in poi ci ha regalato dei gioielli a non finire. Per gli appassionati di motorsport, il marchio della Cavallina significa vittorie memorabili e risultati leggendari.

La casa tedesca ha vinto ben 19 edizioni della 24 ore di Le Mans, l’ultima delle quali è maturata nel 2017, con la 919 Hybrid che sbaragliò la concorrenza di Audi e Toyota per ben tre anni. Inoltre, ha vinto anche in F1, come motorista della McLaren tra il 1984 ed il 1986, ai tempi di Niki Lauda ed Alain Prost. Sino allo scorso anno si parlava di un ritorno come motorista nel Circus a partire dal 2026, ma dopo che l’accordo con la Red Bull non è andato a buon fine, tutto è stato annullato.

Tuttavia, la Porsche continua a regalarci emozioni con i suoi magnifici modelli stradali, che di certo non hanno prezzi popolari. Le supercar della casa di Weissach stanno inoltre diventando elettriche, cosa che di certo non agevola l’acquisto. Nella giornata di oggi, vi parleremo del mezzo più economico in assoluto di questo costruttore. Ecco perché è davvero un’occasione.

Porsche, ecco il prezzo di quella meno costosa

La Porsche meno costosa di tutte è la 718 Cayman, che parte da 69.922 euro. Il modello è disponibile in cinque allestimenti ed è quello base, ovviamente, a costare meno di tutti. I prezzi poi iniziano a salire con la 718 Cayman Style Edition, che ha un costo di 78.400 euro.

La Cayman S costa 83.311 euro, mentre per la Cayman GTS ce ne vogliono ben 97.597. Se il vostro sogno è il modello più prestante di tutti, dovete puntare sulla Cayman GT4 RS, per la quale sarete chiamati a spendere 164.859 euro. La differenza di prezzo con la versione base è davvero incredibile, visto che parliamo di quasi 100.000 euro, ma anche il confronto sulla cilindrata (1.988 cc contro 3.995 cc) fa capire il motivo di questo gap.

La Porsche in questione è la più economica sul fronte del mercato del nuovo, mentre sull’usato si trovano dei modelli anche a prezzi popolari. Rispetto alle Ferrari, le auto della casa tedesca si svalutano molto di più ed i loro costi d’acquisto scendono, ma restano comunque dei capolavori che tutti vogliono guidare.