Ferrari, arriva un nuovo bolide? Potrebbe essere un modello “d’addio”

La Ferrari sta testando un nuovo gioiello, che a breve farà il proprio esordio. Ecco cosa sappiamo e le sue caratteristiche.

In casa Ferrari non c’è mai un attimo di respiro, ed ora un nuovo capolavoro sta effettuando dei test in attesa del debutto ufficiale. Il 2023 è stato l’anno dell’esordio assoluto della SF90XX, ovvero un modello ancor più prestazionale della SF90 Stradale lanciata nel 2019, vale a dire la prima supercar plug-in ibrida di serie realizzata dal Cavallino.

La sua evoluzione, se così la possiamo definire, sprigiona la spaventosa potenza massima di 1.030 cavalli, un dato assolutamente incredibile, grazie alla spinta del motore V8 biturbo a cui sono accoppiati ben tre motori elettrici. La SF90XX è un gioiello eccezionale, frutto di un lavoro che a Maranello, davvero, non si ferma mai.

In questi giorni, per quanto riguarda il futuro del Cavallino, si è tornato a parlare della Ferrari elettrica, che farà il proprio esordio nel 2025. A Maranello sta sorgendo un centro dedicato a queste tecnologie, che sarà pronto per il giugno del 2024, ma non è affatto finita qui. Infatti, su questa vettura ad emissioni zero è arrivato il commento entusiasta dell’AD Benedetto Vigna, che ha caricato gli appassionati.

Prima dell’elettrica però, la casa di Maranello presenterà un’altra supercar, che ormai da diverso tempo sta svolgendo dei test divisi tra pista ed asfalto. Potrebbe trattarsi di un’auto che darà l’addio ad un motore tanto amato, ma che con i tempi che corrono, rischia di sparire dalla circolazione.

Ferrari, test su strada per la F167

La Ferrari sta effettuando dei test su un nuovo gioiello, che attualmente è conosciuto come F167 Prototype. Secondo quanto emerso, questa vettura sarà costruita sulla base della Roma, ed andrà a rimpiazzare nella gamma la 812 Superfast, ed il motore sarà uno degli elementi centrali.

Infatti, secondo quanto riportato dal canale YouTube “Rons Rides” che abbiamo qui postato, potrebbe essere l’ultimo canto del motore V12, che sarà per l’occasione modificato. Di questo modello non sappiamo al momento il nome, ma si sa che dovrebbe essere dotato di una leggera ibridazione.

Al momento, sappiamo che la sua lunghezza verrà leggermente ampliata, con il motore V12 che sarà ibrido a 48 Volt, una novità completa per il Cavallino. Infatti, si tratterà del primo V12 sottoposto all’utilizzo di un sistema ibrido, che le farà toccare delle potenze massima elevatissime.

Con ogni probabilità, si tratterà della tecnologia Mild Hybrid, utile per migliorare l’affidabilità del veicolo, e non ci sarà dunque spazio per il Plug-In Hybrid che è sicuramente più influente dal punto di vista della potenza e del contenimento dei consumi, ma il risultato, stando alla storia della Ferrari, sarà sicuramente un capolavoro che in molti andranno ad acquistare.

Le forme di questa vettura ricordano molto la Roma, ma il cofano è stato allungato per alloggiare il motore V12, più ampio e pesante del V8 che equipaggia la Roma stessa. Sono stati montati dei silenziatori per non far urlare troppo il motore V12, ma siamo sicuri che presto potrà far sentire tutto il suo sound. Il modello è già attesissimo.