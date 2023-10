Lancia, la Delta sta per arrivare: ecco come potrebbe essere

La Lancia Delta è uno dei modelli più attesi per il futuro del settore automotive, ed oggi vi parliamo di come potrebbe essere.

Il marchio Lancia vive una fase d’attesa, in vista del programma di rilancio che partirà nel 2024. Infatti, il gruppo Stellantis che ne è proprietario vuole riportare in vita un costruttore che ha bloccato quasi del tutto la produzione, ridotta alla sola Ypsilon, che resta comunque una delle auto più vendute in Italia.

Nel 2024 si ripartirà proprio con una nuova Ypsilon, che sarà disponibile sia dotata del motore elettrico che ibrida a benzina, come farà la FIAT con la Panda e come ha già fatto con la 600. La Lancia ha le idee chiare e vuole puntare su un design che possa essere innovativo ed accattivante, ed anche su buone prestazioni.

Nel 2026 dovrebbe arrivare la prima auto del tutto elettrificata, ovvero che non darà possibilità di scelta alla clientela di puntare sul motore termico. Si tratterà della Gamma, una nuova ammiraglia, ma il modello più atteso è quello che arriverà nel 2028, ovvero l’anno del grande ritorno della Delta, che oggi andremo a scoprire nei suoi dettagli.

Lancia, ecco come può essere la Delta del 2028

Al momento, non abbiamo immagini relative alla Lancia Delta attesa per il 2028, ma sul canale YouTube di Tommaso D’Amico è apparso un video che prova ad anticiparne le forme. Si tratta chiaramente di un render e non del modello definitivo, ma c’è da dire che il lavoro fatto dall’autore è stato davvero brillante.

Secondo la sua descrizione, la vettura viene realizzata con parafanghi allargati e nuovi paraurti e minigonne, queste ultime volute per aumentare il carico aerodinamico e restare incollata all’asfalto. Vengono presentate anche delle nuove e vistose prese d’aria anteriori, con sospensioni del tutto riviste e più efficienti.

Il motore immaginato ha una potenza da 350 cavalli, ed è un AT8 a benzina con cambio automatico ed AWD. Si tratta di un propulsore turbocompresso a benzina e dotato di intercooler, con una nuova turbina ed una gestione dell’elettronica migliorata. I cerchi in lega donano grande fascino alla vettura e sono da 21″, con alcuni dettagli che sono in tinta con il colore della carrozzeria. Le colorazioni sono state pensate in modo da ricordare i vecchi modelli, che fecero la storia nelle competizioni rally.

Tuttavia, va specificato che la Lancia Delta del 2028 non avrà nulla a che fare con quella appena descritta. Infatti, saremo nel pieno del dominio dell’elettrico, e la Delta che vedremo tra poco più di 4 anni sarà del tutto alimentata a batteria. Le forme mostrate in questo video sono comunque eccezionali, e nelle dimensioni e proporzioni ricorda parecchio il modello di tanti anni fa.

Secondo quello che sappiano, la Delta del 2028 sarà lunga 4,4 metri ed avrà un’autonomia di circa 700 km, a conferma del fatto che sarà in vendita solo ad emissioni zero. Tuttavia, c’è chi ancora spera in una speciale versione che possa essere dotata del motore a combustione, ma per il momento non c’è stato un annuncio ufficiale. Presto ne sapremo di più.