Valentino Rossi celebra Francesca Sofia Novello: il messaggio strappacuore del campione

Il centauro di Tavullia ama alla follia la sua donna. Nel giorno del suo compleanno le ha voluto dedicare un pensiero da brividi.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, da quando hanno deciso di legarsi sentimentalmente, hanno trovato una sintonia perfetta. I due i conobbero in occasione di un Rally di Monza dove la ragazza milanese presenziava nelle vesti di ombrellina. Fu amore a prima vista da parte del Dottore, ma la relazione non decollò subito.

Francesca Sofia Novello è nata il 13 ottobre 1993. Tra loro c’è una differenza di età di 14 anni che avrebbe potuto incidere nella prima fase nelle scelte di coppia. La ragazza milanese era ancora poco nota nel mondo della moda e avrebbe potuto anche proseguire la sua carriera, senza legarsi ad un uomo. Valentino Rossi, però, non è un uomo qualsiasi. E’ una leggenda vivente che non si incontra tutti i giorni.

Ad un certo punto fu proprio la ragazza a tirar la corda per comprendere le vere intenzioni del Dottore. Il centauro della Yamaha usciva da un’altra lunga relazione con una nota modella ed era intenzionato a dare le sue attenzioni alla sua amata M1 per le sue ultime annate in MotoGP. Il #46 non seppe resistere all’attrazione per la bella ragazza di Arese e i due iniziarono a frequentarsi, ufficialmente, nel 2018. La coppia si presentò mano nella mano, a Valencia, al FIM Galà Awards.

La ragazza, con il suo fisico scultoreo, lasciò i presenti a bocca aperta. Francesca adora il fitness ed è contraria a diete troppo rigide. Per mantenersi in forma e far ammattire i suoi tanti follower segue una dieta bilanciata e programmi di allenamento mirati. E’ qualche cm più bassa di Valentino Rossi, ma in alcune pubblicità e sfilate potete osservare quanto risulti armonico il suo fisico.

L’omaggio di Valentino Rossi alla sua amata

La ragazza lombarda divenne nota al pubblico italiano anche per la partecipazione, in qualità di co-conduttrice, di Sanremo 2020. Dimostrò di essere in perfetta sintonia con gli esperti presentatori e diede sfoggio anche di un carattere sopra le righe. Amadeus lodò Francesca per la sua capacità di stare un passo indietro ad un grande uomo, creando numerose polemiche.

In realtà la modella ha una sua vita e una carriera di tutto rispetto. Non ha bisogno proprio di mettersi in competizione né con il suo partner né con altri. Francesca Sofia Novello è diventata anche mamma. La coppia oggi è più unita che mai e il nove volte iridato, oggi impegnato sulle vetture GT, ha voluto rendere omaggio alla donna che ha dato luce alla bellissima Giulietta. La bambina si è dimostrata subito un’amante delle moto. Guardatela in azione in questo filmato.

“Francesca Sofia Novello ha compito 30 anni di recente e su Instagram il suo uomo le ha dedicato un messaggio: 30 è un numero importante, cominci a diventare grande! Buon Compleanno Amore ♥️“. Un messaggio che vale piĂą di 1000 rose. La foto in alto è stato scelta dal fenomeno di Tavullia, per prima, allo scopo di mettere in risalto la bellezza mozzafiato della sua donna.