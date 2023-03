Valentino Rossi, prima “moto” per la figlia Giulietta: che sgommate

Valentino Rossi è ormai un papà a tempo pieno, per questo motivo ha voluto mettere sulla sua prima due ruote la figlia Giulietta.

Da quel giorno a Valencia nel 2021 la vita di Valentino Rossi è completamente cambiata, con questa condizione che ha fatto sì che il fenomeno marchigiano diventasse a tutti gli effetti un papà a tempo pieno e la sua piccola Giulietta deve essere educata fin da piccolina.

Tale padre tale figlio si dice in tanti casi, ma in questo caso è sicuramente più corretto parlare di figlia, perché Valentino Rossi ha nel cuore la piccoletta di casa, ovvero quella Giulietta che è l’orgoglio di papà Dottore e mamma Francesca Sofia Novello.

Non deve naturalmente sorprendere se c’è stata fin da subito la volontà di mettere la piccolina a bordo di una due ruote con un piccolo motorino, perché alla fine quando si ha un maestro e un insegnante come il Dottore si può sempre imparare dal migliore.

Ecco allora che la compagna di vita del 9 volte campione del mondo ha deciso di postare su Instagram un video davvero molto tenero nel quale si ha la possibilità di far vedere al mondo intero la prima moto di Giulietta.

Si tratta ovviamente di un qualcosa che può essere definita poco più di un giocattolo, ma la firma è davvero di quelle d’autore, perché il mezzo infatti è marchiato Vespa, un gioiello assoluto che ha saputo spopolare in Italia grazie al grande genio di un imprenditore del Belpaese.

Giulietta Rossi dunque è stata convinta dalla mamma Francesca Sofia a dare vita così ai suoi primi “passi” nel mondo delle due ruote, con questa piccolina Vespina che dunque è il suo approccio numero uno e sicuramente ci sarà un po’ di rammarico per Valentino per aver visto questa scena solo tramite i social.

Sicuramente sarà stato un suo regalo e avrà già avuto modo altre volte in passato di poterla vedere, nonostante non abbia mai mostrato nulla su Instagram, ma il Dottore si trova a Valencia per testare la sua BMW del Team WRT e dunque non poteva assistere a questo momento toccante.

Giulietta Rossi prova la Vespa: Valentino orgoglioso

Ovviamente stiamo parlando di una signorina, con la piccola Giulietta che non poteva far altro se non avere a disposizione una motocicletta di colore fucsia, chiaramente per poter far crollare d’invidia tutte le varie amichette che avranno avuto modo di stare con lei.

Sentendo il video si capisce perfettamente come la piccola sia la figlia del Dottore, infatti si sente chiaramente una voce femminile che incita e sprona la piccola con un chiaro “Dai dai, così vai“, ma la cosa più bella è sentire le sue risate.

Giulietta infatti si sente davvero a proprio agio in quelle condizioni, con la risata dei bambini che sappiamo che non può mai essere finta e forzata e che deve così essere naturale e spontanea.

Valentino Rossi dunque non vede l’ora di poter tornare da Valencia per poter finalmente riabbracciare la sua famiglia e soprattutto la piccola di casa che è pronta per raccogliere l’eredità di papà.