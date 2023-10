F1, Domenicali benedice il “matrimonio”: si profila un lungo rapporto davanti

Stefano Domenicali, CEO della F1, ha usato parole importanti per una nota azienda del nostro paese. Ecco le sue parole.

Il mondiale di F1 targato 2023 ha visto Max Verstappen e la Red Bull chiudere in largo anticipo la corsa ai mondiali, visto che il titolo costruttori è arrivato alla fine di settembre in Giappone, e due settimane più tardi, in Qatar, l’olandese è diventato campione del mondo per la terza volta.

Ciò significa che l’attuale F1, e questo non lo possiamo nascondere, non sta affatto centrando gli obiettivi che si era prefissata, visto che da troppo tempo viviamo stagioni noiose e scontate. Dal 2014 in avanti, solo nel 2021 abbiamo vissuto una sfida intensa fino all’ultima gara tra due squadre diverse, e ciò non si era mai visto in passato.

Il Circus firmato Liberty Media, sino ad ora, si è rivelato un vero e proprio flop, e tutto ciò si inizia a vedere anche nel caso di seguito da parte dei fan. Il Circus è crollato sui social, e lo stesso sta iniziando ad accadere in televisione. Nel frattempo, per un marchio italiano è arrivata una notizia molto positiva, e stiamo parlando della Pirelli, che dal 2011 fornisce le gomme in esclusiva.

F1, Domenicali parla del rinnovo della Pirelli

Da pochi giorni è ufficiale che la Pirelli ha rinnovato il proprio accordo con la F1, e di sicuro continuerà a fornire le gomme nel triennio 2025-2027, con l’opzione di rinnovo valida anche per il 2028. La Bridgestone, che si era candidata al bando della FIA, non tornerà dunque alla fornitura, un vero peccato vista la qualità dei prodotti che mise a disposizione dal 1998 al 2010.

Ormai si è capito come il Circus non voglia avere concorrenza tra diversi marchi, e dunque, ciò che abbiamo vissuto negli anni Duemila tra Bridgestone e Michelin resterà solo un lontano ricordo. La Pirelli avrà diverse sfide da superare davanti a sé, dal momento che tanti aspetti stanno per cambiare. Uno dei primi obiettivi della massima formula è quello di puntare sulla sostenibilità, come ha ribadito il CEO di Liberty Media, Stefano Domenicali.

Ecco le sue parole su questo tema: “La sostenibilità è una responsabilità sociale che noi come movimento così importante dobbiamo avere, però da soli non possiamo farcela se non abbiamo un approccio importante da parte di tutti i fornitori, da tutti quelli che compongono l’ecosistema della F1“.

Infatti, l’obiettivo è quello di portare presto in pista delle gomme prive di termocoperte, in modo da avere un minor impatto ambientale. La novità avrebbe dovuto esordire nel 2024, ma team e piloti hanno chiesto un anno di tempo in più per valutare quelli che sarebbero potuti essere gli effetti sulle monoposto. Dunque, se ne parlerà non prima del 2025.

Domenicali ha poi sottolineato l’importanza della Pirelli, affermando che la partnership con la casa milanese durerà ancora per anni: “Sotto questo profilo, la Pirelli ha un tema molto importante ed ha anche una ricaduta su quello che è l’approccio al prodotto nella mobilità stradale. Sicuramente, il fatto di conoscerli da tanto tempo e di avere una relazione consolidata con loro ci ha permesso di conoscere quelli che sono i punti di forza di questa relazione che continuerà ancora per tanti anni“.

Un’altra novità sarà rappresentata dai regolamenti che faranno il loro esordio nel 2026, con la Pirelli che dovrà realizzare gomme più leggere. Il target è quello di diminuire la grandezza dei cerchioni, portandola da 18 a 16″, nell’ambito di un progetto di “rimpicciolimento” generale delle auto, che ormai hanno raggiunto delle dimensioni esagerate. Vedremo se l’azienda milanese sarà in grado di offrire sin da subito un prodotto di qualità.