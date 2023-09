Chi vende più moto al mondo? Ecco la regina delle due ruote

Le moto sono una passione che accomuna milioni di persone, ed oggi vi parleremo del marchio che ne vende più di tutti.

Oggi vi parleremo dei marchi che vendono più moto al mondo, ed il dominio è di un paese che molti di voi potrebbero immaginare. Quella per le due ruote è una passione che coinvolge tantissime persone, e che nonostante i tempi che corrono, non passa mai, con tante innovazioni che arrivano anno dopo anno.

Le moto mantengono inalterato il loro fascino, ed in un periodo in cui nelle auto è in corso la rivoluzione elettrica, tale tecnologia fa fatica a sfondare sulle due ruote. L’odore di benzina è una delle essenze degli appassionati di motociclismo, ed i numeri sulle vendite confermano che in questo settore non esiste crisi. Ecco la classifica di chi ne vende in quantità maggiori.

Moto, la Honda è quella che ne vende di più al mondo

Sul sito web “Motorcycledata.com“, è apparsa la classifica dei maggiori venditori mondiali di moto, con la Honda che si è confermata al top di questa graduatoria. Al top, considerando che i dati sono basati sui primi 10 mesi dello scorso anno, si è piazzata la casa dell’Ala Dorata, con 14,5 milioni di mezzi venduti in quel periodo.

Pensate che, con tali dati, la Honda ha raggiunto la mostruosa quota di mercato del 28,1%, ciò significa che quasi un terzo di moto vendute nel pianeta sono firmate da questo colosso giapponese. Nonostante la grave crisi in MotoGP con l’assenza di risultati importanti da ormai diversi anni e le bastonate ricevute dalle case europee, sul fronte del prodotto non c’è nulla da fare per nessuno, ed al secondo posto si piazza un marchio molto meno conosciuto.

Stiamo parlando dell’indiana Hero Motor, che ha venduto 4,6 milioni di mezzi in quel periodo. Dalle nostre parti, questo marchio è poco conosciuto, ma nel resto del mondo, soprattutto in Asia, fa registrare dei dati davvero clamorosi. Terza la Yadea, che ne vende 4,5 milioni. Stiamo parlando del marchio che vende più moto elettriche al mondo, ed i dati sono davvero notevoli.

Quarta posizione per la Yamaha, a conferma del dominio dei marchi asiatici, mentre la Suzuki è settima. Dunque, contro i colossi nipponici e provenienti dalla parte orientale del mondo non c’è partita, anche se la nostra Ducati, seppur con numeri ben più bassi, sta facendo dei grandi passi in avanti nel corso di questi anni.