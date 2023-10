La FIAT cinese che somiglia ad una Ford Fiesta: ha un elemento in comune con una supercar

Una FIAT molto particolare e non molto conosciuta è al centro del nostro racconto odierno. Le sue forme sono pazzesche.

Il marchio FIAT è in un momento molto particolare, in cui si pensa a rivoluzionare la gamma per il futuro. Il 2024 sarà l’anno del debutto della nuova Panda, che sarà un SUV di Segmento B che nascerà solamente in versione elettrica, per poi lasciare spazio anche a quella a benzina, che sarà probabilmente ibrida.

La FIAT ha in mente tante altre novità, ed il 2025 sarà l’anno in cui farà il debutto la nuova Multipla, ma si pensa anche al ritorno della Punto. Dunque, di certo non mancano le idee, ma in passato sono state realizzate anche delle auto che per molti sono del tutto sconosciute. Andiamo a scoprirne una.

FIAT, il modello cinese che ricorda diverse auto

Tra il 2013 ed il 2017, la FIAT ha prodotto il modello chiamato Ottimo, costruito in Cina e venduto su quel tipo di mercato proprio in quel periodo. Si tratta, per essere più chiari, della versione a due volumi della Viaggio, da cui deriva, dal momento che il pianale su cui è stata realizzata è il medesimo.

Inoltre, anche l’abitacolo e la meccanica sono del tutto uguali alla Viaggio, ed il pianale è il CUSW, che è anche quello della Dodge Dart, che permette di avere due motorizzazioni disponibili. Entrambi sono montati in posizione anteriore trasversale, sono dotati di turbocompressore e 16 valvole a benzina.

I motori sono il 1.4 T-Jet da 120 cavalli di potenza massima o il 1.4 T-Jet da 150 cavalli, che di sicuro è quello che regala le migliori prestazioni. Nel 2015 è stata svelata anche la FIAT Ottimo in versione Cross, che però poi non è mai stata prodotta in serie, ma è rimasta solamente come Concept Car, nonostante avesse caratteristiche molto interessanti come delle forme più robuste ed un’altezza da terra più sostenuta.

Dando un’occhiata alle sue forme, la Ottimo somiglia anche alla Ford Fiesta, modello con cui però non ha niente in comune. La sua avventura non è stata troppo fortunata e non ha fatto registrare delle vendite così importanti, motivo per il quale è sconosciuta alla gran parte di voi.

Infatti, la Ottimo non è mai arrivata in Italia ed in Europa, come accade con tanti modelli che vengono realizzati solo per il mercato brasiliano, sulla quale la casa di Torino punta molto. Tra di esse, potrebbe essere portata dalle nostre parti la Fastback, un SUV dal grande successo.