Quali sono i difetti della Nissan Qashqai? Ecco cosa devi sapere

La Nissan Qashqai è un’auto molto venduta, ma ci sono anche dei problemi che la colpiscono spesso. Ecco quali sono.

A partire dalla fine del 2006, la Nissan ha iniziato a produrre il SUV Qashqai per il mercato europeo, ed è stato realizzato in ben tre serie. La produzione della prima è terminata nel 2014, con la seconda che è stata in vita per ben sette anni, sino al 2021, anno del debutto del modello che è attualmente sul mercato.

La Nissan Qashqai è uno dei SUV più venduti e frequenti da vedere in giro per le strade, ma spesso può essere soggetta a vari problemi. Nelle prossime righe, andremo a dare un’occhiata a quelli che sono i guasti che la colpiscono più spesso, e vi invitiamo sempre a segnalarli.

Nissan, ecco i problemi frequenti della Qashqai

Pur essendo un’auto molto venduta ed apprezzata, la Nissan Qashqai presenta diversi difetti, che sono stati riportati sul sito web “Auto-doc.it“. Le informazioni riguardo ai problemi del SUV della casa giapponese sono davvero molto dettagliate, visto che vengono divise anche in base all’alimentazione dei vari tipi di modello.

Il Qashqai diesel, tanto per cominciare, è dotato di un motore 2.0 dCi abbinato ad un cambio Jatco JF613E a sei marce. Sono stati segnalati dei problemi ai solenoidi del blocco idraulico, a causa dei residui di usura che finiscono nell’olio. Inoltre, ci sono molti problemi anche alla frizione, con il convertitore di coppia che può usurarsi molto più in fretta rispetto a quanto dovrebbe.

Per evitare problemi, viene consigliato di cambiare olio molto frequentemente, come ogni 20.000 km invece che 60.000. Ciò significa farlo ad un terzo della distanza che, in teoria, si potrebbe coprire prima del tagliando, un problema non da poco per chi possiede questo SUV di casa Nissan.

La cattiva lubrificazione si lega anche ad altri guai, come problemi alla turbina ed alle bronzine. Utile trovare l’additivo giusto, mentre è anche segnalato come deterrente, il fatto di adottare una guida che sia meno aggressiva e brusca, ma è chiaro che, in questo modo, non ci si può sentire liberi di guidare come si preferisce la propria auto, un qualcosa di molto fastidioso.

A volte, e questo è valido anche per le versioni a benzina, gli utenti hanno riscontrato problemi di accensione, soprattutto in giornate più fredde. Soprattutto nei motori 2.0, i moduli di accensione possono incorrere in qualche problema molto frequentemente, ed occorre rifare tutta la fasatura.

Ciò va fatto, all’incirca, ogni 70-80 mila km, cosa che potrebbe salvarvi anche da guasti dell’albero a camme. Se siete persone che viaggiano molto, potreste trovarvi a fronteggiare una scocciatura di questo tipo anche una volta l’anno, ed è chiaro che può essere una brutta grana da affrontare così spesso.

Tra i problemi meno gravi, va segnalato un difetto legato alla chiusura centralizzata, che è legato ad interferenze sul segnale. Se usate la chiave manualmente, non dovreste avere questo tipo di intoppo. In conclusione, vi invitiamo a non sottovalutare alcun tipo di problema, perché potreste evitare guasti ancor più gravi.