FIAT Uno Turbo, in arrivo la nuova versione? Le immagini comparse sul web vi faranno impazzire

La FIAT lavora a tanti nuovi progetti, ed ora c’è una grande novità per tutti voi. Ecco cosa sta bollendo in pentola.

Il 2024 sarà uno degli anni più intensi della storia della FIAT, pronta a lanciare sul mercato la nuova Panda. Parleremo, tuttavia, di una vettura che non ha niente a che fare con quella che conosciamo oggi, ma di un SUV di Segmento B che potrebbe davvero rivoluzionare il modo di pensare alle auto della casa di Torino.

L’idea è quella di investire in un segmento che prima era poco utilizzato dalla FIAT, iniziando a dire addio alle utilitarie così come le conosciamo oggi. Nelle prossime righe, vi mostreremo le forme di una Uno Turbo rivista in chiave moderna, ed il sogno di tutti è quello di rivederla in azione sulle nostre strade.

FIAT, guardate questa splendida Uno Turbo in anteprima

La FIAT Uno è tra le auto più storiche della casa di Torino, una di quelle che ha segnato un’epoca. Di essa ne fu realizzata, a partire dal 1985, una versione ancor più particolare, la Uno Turbo, che era la versione sportiva di quella sopracitata. La produzione andò avanti per quasi un decennio, visto che si interruppe solo nel 1994.

Venne lanciata sul mercato per competere con le piccole auto sportive, dando battaglia alla Renault 5 GT Turbo, la Peugeot 205 GTi e la Volkswagen Golf GTI. Il motore della Uno Turbo aveva una potenza massima di 65 cavalli, che per l’epoca non erano affatto male considerando che non stiamo di certo parlando di una supercar.

La FIAT Uno Turbo è rimasta nel cuore di molti, ed ancora oggi se ne vedono alcune in giro per le nostre strade. Qualcuno sogna il suo ritorno sul mercato ed è per questo che ne è stato realizzato un render, che anticipa una sua improbabile versione moderna, che sarebbe davvero strepitosa.

Sul canale YouTube di Tommaso D’amico è apparso un video in cui viene mostrata la Uno Turbo in chiave attuale, con delle forme davvero molto interessanti. Il motore che usa è un Hybrid 1.5 T4 da 180 cavalli di potenza massima, senza escludere dalla gamma le possibili motorizzazioni ad emissioni zero.

Ovviamente, il motore termico di base è un turbo benzina, e già da questo purtroppo, possiamo dedurre che l’auto non arriverà mai. La casa di Torino non produrrà più auto dotate di motore a combustione, almeno per il mercato europeo, già a partire dal 2027, ed una Uno Turbo adesso non è nei piani.

Tuttavia, come potete vedere da queste immagini, un modello di questo tipo sarebbe davvero esclusivo e spettacolare, sia all’esterno che all’interno. Il sistema di infotainment immaginato è di ultima generazione, con numerosi optional e comfort che sono a disposizione del cliente che la vuole acquistare.

Il quadro strumenti è basato su tecnologie del tutto moderne, con una colorazione della carrozzeria molto sportiva ed accattivante. Sperando in una miracoloso realizzazione di questa vettura, anche in versione limitata, non possiamo far altro che goderci queste immagini, che rendono bene l’idea della potenzialità che avrebbe sul mercato.